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Fransa’da Müzik Festivalinde Ortalık Karıştı: 131 Kadına Şırıngalı Saldırı Oldu

Fransa’da Müzik Festivalinde Ortalık Karıştı: 131 Kadına Şırıngalı Saldırı Oldu

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 18:47

Fransa’da her yıl düzenlenen 'Fête de la Musique' (Müzik Bayramı) kapsamında yapılan etkinliklerde olay çıktı. Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, festival için sokaklara çıkan toplam 131 kadın şırıngalı saldırganların hedefi olduğu duyuruldu. Polis ekipleri olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. 

Ayrıca festival boyunca çeşitli suçlardan toplam 370 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Fransa’da milyonlarca insan her yıl düzenen sokak müzikleri festivali için meydanlara akın etti.

Fransa’da milyonlarca insan her yıl düzenen sokak müzikleri festivali için meydanlara akın etti.

Ancak eğlenmek için sokaklara çıkan kadınlara düzenlenen şırıngalı saldırı şok etkisi yarattı. Ülke genelinde toplam 131 kadın festivaldeki şırıngalı saldırganların hedefi oldu.

Başkent Paris’te 13 vaka olduğu açıklandı.

Polis ekipleri, olayla ilgili ülke genelinde 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Festival öncesi sosyal medyadan uyarı yapılmıştı.

Festival öncesi sosyal medyadan uyarı yapılmıştı.

Müzik festivali öncesi Fransa’daki feminist örgütler, festivalde kadınlara saldırı düzenleneceğini dair sosyal medyadan uyarı yaptığı da ortaya çıktı. Kadınlara batırılan şırıngaların içerisinde ise ne olduğu açıklanmadı.

Saldırıya uğrayan kadınlarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtilerin olduğu ve yapılacak testler sonrasında saldırda kullanılan maddenin belirleneceği açıklandı.

Sadece 1 kişi 50 kadına şırınga batırmış

Sadece 1 kişi 50 kadına şırınga batırmış

Fransa’nın Angouleme şehrinde gözaltına alınan bir kişinin kentte festivale katılan 50 kadına şırınga batırdığı tespit edildi. Ayrıca festivalede 3 kadının da bıçaklandığı öğrenildi.

Festival sırasında çeşitli olaylardan toplam 370 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fransa’da 2022 yılında da bar ve eğlence yerlerinde kadınlara yönelik şırıngalı saldırılar olmuştu.

Festivalde yaşanan olaylardan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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