Fransa’da Müzik Festivalinde Ortalık Karıştı: 131 Kadına Şırıngalı Saldırı Oldu
Fransa’da her yıl düzenlenen 'Fête de la Musique' (Müzik Bayramı) kapsamında yapılan etkinliklerde olay çıktı. Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, festival için sokaklara çıkan toplam 131 kadın şırıngalı saldırganların hedefi olduğu duyuruldu. Polis ekipleri olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca festival boyunca çeşitli suçlardan toplam 370 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
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Fransa’da milyonlarca insan her yıl düzenen sokak müzikleri festivali için meydanlara akın etti.
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Festival öncesi sosyal medyadan uyarı yapılmıştı.
Sadece 1 kişi 50 kadına şırınga batırmış
Festivalde yaşanan olaylardan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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