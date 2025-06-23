Fransa’da Müzik Festivalinde Ortalık Karıştı: 131 Kadına Şırıngalı Saldırı Oldu

Müzik festivali öncesi Fransa’daki feminist örgütler, festivalde kadınlara saldırı düzenleneceğini dair sosyal medyadan uyarı yaptığı da ortaya çıktı. Kadınlara batırılan şırıngaların içerisinde ise ne olduğu açıklanmadı.

Saldırıya uğrayan kadınlarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtilerin olduğu ve yapılacak testler sonrasında saldırda kullanılan maddenin belirleneceği açıklandı.