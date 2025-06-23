Batman’da Mereto Dağı’na Keşif İçin Çıkan Bilirkişi Heyeti Kaza Yaptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve bilirkişi heyeti, Mereto Dağı’nda bulunan bir kiliseye keşif amaçlı gittiği sırada trafik kazası geçirdi.
Olayda ilk belirlemelere göre Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper dahil 5 kişi hayatını kaybetti.
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Olay Batman’ın Sason ilçesinde meydana geldi.
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Kazayla ilgili Batman Valiliği’nin yaptığı açıklama 👇
Kaza yerinden ilk görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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