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Batman’da Mereto Dağı’na Keşif İçin Çıkan Bilirkişi Heyeti Kaza Yaptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman’da Mereto Dağı’na Keşif İçin Çıkan Bilirkişi Heyeti Kaza Yaptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 16:52

Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve bilirkişi heyeti, Mereto Dağı’nda bulunan bir kiliseye keşif amaçlı gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

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Olay Batman’ın Sason ilçesinde meydana geldi.

Olay Batman’ın Sason ilçesinde meydana geldi.

İlçede bulunan Mereto Dağı’naki davaya konu olan Meryem Ana Kilisesi’ne keşif amaçlı çıkan bilirkişi heyetini aracı, önünde seyreden ve hakimleri taşıyan araca çarparak uçuruma yuvarlandı.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Durumu ağır olan 1 kişi de kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. 

Hayatını kaybedenler arasında Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper’in de olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Batman Valiliği’nin yaptığı açıklama 👇

Kazayla ilgili Batman Valiliği’nin yaptığı açıklama 👇

'İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.'

Kaza yerinden ilk görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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