İtalya’yı Geçtik: Türkiye En Fazla Turist Ağırlayan 4. Ülke Oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye’nin 2024 yılında 56,7 milyon yabancı turist ağırlayarak dünyada en fazla turist ağırlayan 4’üncü olduğunu açıkladı. 2024 yılında Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısı ise 62,3 milyon oldu.
Bakan Ersoy kaynak olarak ise Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayınladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ni gösterdi.
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Ege ve Akdeniz gibi dünyanın en gözde turizm merkezlerine kıyısı olan Türkiye adeta bir tatil cennetti.
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Türkiye, İtalya’yı geçti.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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