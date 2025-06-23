İtalya’yı Geçtik: Türkiye En Fazla Turist Ağırlayan 4. Ülke Oldu

'Türkiye, Dünya Turizminde İlk 4’te!

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu.

Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı.

Bu büyük başarı; tarihî mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi etkili biçimde tanıtmamızın, güçlü altyapımızın ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğimizin bir sonucudur.

Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır.'