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İtalya’yı Geçtik: Türkiye En Fazla Turist Ağırlayan 4. Ülke Oldu

İtalya’yı Geçtik: Türkiye En Fazla Turist Ağırlayan 4. Ülke Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 16:18

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye’nin 2024 yılında 56,7 milyon yabancı turist ağırlayarak dünyada en fazla turist ağırlayan 4’üncü olduğunu açıkladı. 2024 yılında Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısı ise 62,3 milyon oldu.

Bakan Ersoy kaynak olarak ise Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayınladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ni gösterdi.

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Ege ve Akdeniz gibi dünyanın en gözde turizm merkezlerine kıyısı olan Türkiye adeta bir tatil cennetti.

Ege ve Akdeniz gibi dünyanın en gözde turizm merkezlerine kıyısı olan Türkiye adeta bir tatil cennetti.

Her ne kadar son günlerde Marmaris, Kuşadası gibi tatil bölgelerinde yapılan eğlence anlayışı eleştirilse de Türkiye hala dünyadaki en çok turist ağırlayan ülkelerden biri.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayınladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ndeki verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye, İtalya’yı geçti.

Türkiye, İtalya’yı geçti.

Türkiye’nin bir önceki yıla göre 1 basamak yükselerek 4’üncü sıraya çıktığını ifade eden Bakan Ersoy, 2024 yılında Türkiye’nin toplam 62,3 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı 👇

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı 👇
twitter.com

'Türkiye, Dünya Turizminde İlk 4’te!

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu.

Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı.

Bu büyük başarı; tarihî mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi etkili biçimde tanıtmamızın, güçlü altyapımızın ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğimizin bir sonucudur.

Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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