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4 Dönem AKP’de Milletvekilliği Yapmıştı: İsmail Bilen Evinde Hayatını Kaybetti

4 Dönem AKP’de Milletvekilliği Yapmıştı: İsmail Bilen Evinde Hayatını Kaybetti

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 16:28

Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in ailesinin yurt dışında tatilde olması sebebiyle yalnız yaşadığı Ankara’daki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bilen'in kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.

64 yaşındaki İsmail Bilen daha önce 4 dönem AKP milletvekili olarak görev almıştı.

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Evde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Evde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. 

Olay sırasında ailesinin yurt dışında olduğu, Bilen’in evde yalnız yaşadığı belirtildi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 4 dönem AK Parti Milletvekilliği yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesim ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

İsmail Bilen'in kalp kiriz sebebiyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

AKP Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın paylaşımı

AKP Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın paylaşımı
twitter.com

'AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa’mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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