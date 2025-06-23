4 Dönem AKP’de Milletvekilliği Yapmıştı: İsmail Bilen Evinde Hayatını Kaybetti

'AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa’mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.'