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Kütahya’da Milyon Dolar Değerinde Kaliforniyum Ele Geçirildi İddiası: "Gerçek Olsa Tüm Binadakiler Ölürdü"

Kütahya’da Milyon Dolar Değerinde Kaliforniyum Ele Geçirildi İddiası: "Gerçek Olsa Tüm Binadakiler Ölürdü"

Kütahya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 10:34

Kütahya’da polis ekiplerinin yaptığı çevirmede piyasa değeri 70 milyon dolar olan kaliforniyum isimli madde ele geçirildiği iddia edilmişti. Kaliforniyumu yolda bulduğunu iddia eden B.G. isimli kişi ise tutuklanmıştı.

X’te (Twitter) paylaşım yapan “Eray Bodur” isimli kişi, maddenin kaliforniyum olamayacağını, eğer gerçekten kaliforniyum olsa temas eden herkesi öldüreceğini söyledi. 

İşte Kütahya’da ele geçirildiği iddia edilen milyon dolarlık kaliforniyum iddiası ile ilgili son gelişmeler…

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Kütahya’da polislerin yaptığı çevirmede plastik bir tüpün içinde kaliforniyum isimli maddenin ele geçirildiği iddia edilmişti.

Kütahya’da polislerin yaptığı çevirmede plastik bir tüpün içinde kaliforniyum isimli maddenin ele geçirildiği iddia edilmişti.

Tavşanlı ilçesinde bir aracı durduran polisler, araçtaki bir ayakkabının içerisinde piyasa değer 70 milyon dolar olan kaliforniyum isimli tehlikeli radyoaktif madde bulmuştu.

Araçta bulunan 2 silahla birlikte plastik saklama kabında bulunan kaliforniyum da polisler tarafından sergilenmişti. B.G. isimli kişi ise tutuklanmıştı.

X’te (Twitter) yapılan bir paylaşım ise kaliforniyum iddiasının gerçek olamayacağını belirtti.

X’te (Twitter) yapılan bir paylaşım ise kaliforniyum iddiasının gerçek olamayacağını belirtti.

Eray Bodur isimli kişi tarafından yapılan paylaşımda, “Güya radyoaktif Kaliforniyum bulunmuş. Eğer fotoğraftaki gerçek olsaydı o binadaki tüm polis memurları ölmüş olurdu. Ki kamerayı bile bozabilirdi. 7,15 gram Kaliforniyum-252'nin aktivitesi 3,8 kCi yapar. Böylesine bir kaynağı tutarsanız tuttuğunuz son şey olur.” ifadeleri yer aldı. 

Eray Bodur isimli kullanıcı, Türkiye’de “Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer” tehditler için polislerin ve yetkililerin de yeteri kadar bilgilendirilmediğini iddia etti.

Twitter’da kaliforniyum için yapılan kafa karıştıran paylaşım 👇

Twitter’da kaliforniyum için yapılan kafa karıştıran paylaşım 👇
twitter.com

Radyoaktif cahiliye dönemi tam da budur işte. Dünyada bu olayı görebileceğiniz tek ülke Türkiye'dir. Koskoca kurumları getirdikleri hale bak. Yazık. Bir tane polis de çıkıp bir şeyi yanlış yapıyoruz demiyor mu? 

Ülkemizde KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) tehditleri hakkında yetkili kimsenin bilgisi ve fikri yok. Olası gerçek bir tehlikede tüm halkımız tek başınadır bilginize. Radyasyon konusundaki bu cahilliğimizin tarihte örneği yok. 

Güya radyoaktif Kaliforniyum bulunmuş. Eğer fotoğraftaki gerçek olsaydı o binadaki tüm polis memurları ölmüş olurdu. Ki kamerayı bile bozabilirdi 7,15 gram Kaliforniyum-252'nin aktivitesi 3,8 kCi yapar. Böylesine bir kaynağı tutarsanız tuttuğunuz son şey olur.

Şimdi bir de yıpranma payı, tehlikeli görev payı falan bir şeyler ödemişlerdir bu polislere. Yıllardır neyseki yalan radyoaktif kaçakçılık haberleri görüyoruz. Ve bunlara hiçbir KBRN önlemi olmadan düz bilinçsiz bilgisiz polisleri yolluyoruz.

Eğer bir gün gerçek bir radyoaktif kaynak bulunursa, hiçbir KBRN önlemi olmadan cahilce ölüme sürülen bu polislerin hesabını kim verecek? Özetle radyoaktif kaçakçılık haberlerinin doğru olma ihtimali yok. Olsaydı ölmüş olurdu hepsi.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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