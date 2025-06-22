Kütahya’da Milyon Dolar Değerinde Kaliforniyum Ele Geçirildi İddiası: "Gerçek Olsa Tüm Binadakiler Ölürdü"

“Radyoaktif cahiliye dönemi tam da budur işte. Dünyada bu olayı görebileceğiniz tek ülke Türkiye'dir. Koskoca kurumları getirdikleri hale bak. Yazık. Bir tane polis de çıkıp bir şeyi yanlış yapıyoruz demiyor mu?

Ülkemizde KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) tehditleri hakkında yetkili kimsenin bilgisi ve fikri yok. Olası gerçek bir tehlikede tüm halkımız tek başınadır bilginize. Radyasyon konusundaki bu cahilliğimizin tarihte örneği yok.

Güya radyoaktif Kaliforniyum bulunmuş. Eğer fotoğraftaki gerçek olsaydı o binadaki tüm polis memurları ölmüş olurdu. Ki kamerayı bile bozabilirdi 7,15 gram Kaliforniyum-252'nin aktivitesi 3,8 kCi yapar. Böylesine bir kaynağı tutarsanız tuttuğunuz son şey olur.

Şimdi bir de yıpranma payı, tehlikeli görev payı falan bir şeyler ödemişlerdir bu polislere. Yıllardır neyseki yalan radyoaktif kaçakçılık haberleri görüyoruz. Ve bunlara hiçbir KBRN önlemi olmadan düz bilinçsiz bilgisiz polisleri yolluyoruz.

Eğer bir gün gerçek bir radyoaktif kaynak bulunursa, hiçbir KBRN önlemi olmadan cahilce ölüme sürülen bu polislerin hesabını kim verecek? Özetle radyoaktif kaçakçılık haberlerinin doğru olma ihtimali yok. Olsaydı ölmüş olurdu hepsi.”