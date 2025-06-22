Kütahya’da Milyon Dolar Değerinde Kaliforniyum Ele Geçirildi İddiası: "Gerçek Olsa Tüm Binadakiler Ölürdü"
Kütahya’da polis ekiplerinin yaptığı çevirmede piyasa değeri 70 milyon dolar olan kaliforniyum isimli madde ele geçirildiği iddia edilmişti. Kaliforniyumu yolda bulduğunu iddia eden B.G. isimli kişi ise tutuklanmıştı.
X’te (Twitter) paylaşım yapan “Eray Bodur” isimli kişi, maddenin kaliforniyum olamayacağını, eğer gerçekten kaliforniyum olsa temas eden herkesi öldüreceğini söyledi.
İşte Kütahya’da ele geçirildiği iddia edilen milyon dolarlık kaliforniyum iddiası ile ilgili son gelişmeler…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kütahya’da polislerin yaptığı çevirmede plastik bir tüpün içinde kaliforniyum isimli maddenin ele geçirildiği iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X’te (Twitter) yapılan bir paylaşım ise kaliforniyum iddiasının gerçek olamayacağını belirtti.
Twitter’da kaliforniyum için yapılan kafa karıştıran paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın