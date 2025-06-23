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Özel Jet Akını: Çorum'da Fabrika Bahçesinde Yapılan Düğüne Ünlü Akını

Özel Jet Akını: Çorum'da Fabrika Bahçesinde Yapılan Düğüne Ünlü Akını

Çorum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 18:05

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da bulunan Ahlatcı Metal Rafineri fabrikasının bahçesinde yapılan görkemli düğünle evlendi.

HavaSosyalMedya’da yer alan bilgiye göre, düğün için Amasya’da bulunan Merzifon Havaalanı’na 23 özel jet ve 2 charter uçak geldi.

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Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin dünyaevine girdi.

Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin dünyaevine girdi.

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Çorum’daki düğün için özel jet akını.

Çorum’daki düğün için özel jet akını.

HavaSosyalMedya’da yer alan habere göre, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen düğün töreni için yurtiçi ve yurtdışından gelen davetlilerin ulaşımıyla Amasya Merzifon Havalimanı adeta bir VIP terminaline dönüştü.

Düğün öncesinde Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş yapan 23 özel jet ve 2 charter uçak için park alanlarının yetersiz kalmaması adına özel lojistik planlamalar devreye alındı.

Havalanında görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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