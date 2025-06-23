Özel Jet Akını: Çorum'da Fabrika Bahçesinde Yapılan Düğüne Ünlü Akını

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da bulunan Ahlatcı Metal Rafineri fabrikasının bahçesinde yapılan görkemli düğünle evlendi.

HavaSosyalMedya’da yer alan bilgiye göre, düğün için Amasya’da bulunan Merzifon Havaalanı’na 23 özel jet ve 2 charter uçak geldi.