Özel Jet Akını: Çorum'da Fabrika Bahçesinde Yapılan Düğüne Ünlü Akını
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da bulunan Ahlatcı Metal Rafineri fabrikasının bahçesinde yapılan görkemli düğünle evlendi.
HavaSosyalMedya’da yer alan bilgiye göre, düğün için Amasya’da bulunan Merzifon Havaalanı’na 23 özel jet ve 2 charter uçak geldi.
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Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin dünyaevine girdi.
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Çorum’daki düğün için özel jet akını.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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