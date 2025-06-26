Fatih Altaylı'dan Silivri Günlüğü: "Ayşe Barım İçeriden Sağ Çıkacağı İnancını Yitirmiş"
5 gün önce tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinden yazdığı mektuplar YouTube kanalı üzerinden izleyicilerini ulaştırılıyor. Fatih Altaylı, “Silivri Günlükleri-3” isimli mektubunda, Gezi Parkı eylemleri sırasında 'Etki ajanlığı' ve 'hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım’a da değindi.
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“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı’nın Silivri Cezaevi’nden yazdığı mektuplar takip ediliyor.
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“İçeriden sağ çıkma umudunu yitirmiş”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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