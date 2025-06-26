Fatih Altaylı'dan Silivri Günlüğü: "Ayşe Barım İçeriden Sağ Çıkacağı İnancını Yitirmiş"

Cezaevinde gördüğü en keyfsiz kişi olarak Ayşe Barım’ı söyleyen Altaylı, “Dün onu ilk kez gördüm. 20 kiloya yakın zayıflamış. Türlü hastalıktan muzdarip ve içeriden sağ çıkacağına ilişkin inancını kaybetmiş gibi. İlk duruşmasında tahliye olmalı çünkü aksi gerçekten insafsızlık” ifadelerini kullandı.