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Fatih Altaylı'dan Silivri Günlüğü: "Ayşe Barım İçeriden Sağ Çıkacağı İnancını Yitirmiş"

Fatih Altaylı'dan Silivri Günlüğü: "Ayşe Barım İçeriden Sağ Çıkacağı İnancını Yitirmiş"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 10:36

5 gün önce tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinden yazdığı mektuplar YouTube kanalı üzerinden izleyicilerini ulaştırılıyor. Fatih Altaylı, “Silivri Günlükleri-3” isimli mektubunda, Gezi Parkı eylemleri sırasında  'Etki ajanlığı' ve 'hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım’a da değindi.

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“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı’nın Silivri Cezaevi’nden yazdığı mektuplar takip ediliyor.

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı’nın Silivri Cezaevi’nden yazdığı mektuplar takip ediliyor.

Altaylı’nın YouTube kanalı üzerinden paylaştığı mektuplarda bugün ünlü menajer Ayşe Barım da yer aldı. Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım geçtiğimiz ocak ayından beri tutuklu bulunuyor.

Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle  'Etki ajanlığı' ve 'hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

“İçeriden sağ çıkma umudunu yitirmiş”

“İçeriden sağ çıkma umudunu yitirmiş”

Cezaevinde gördüğü en keyfsiz kişi olarak Ayşe Barım’ı söyleyen Altaylı, “Dün onu ilk kez gördüm. 20 kiloya yakın zayıflamış. Türlü hastalıktan muzdarip ve içeriden sağ çıkacağına ilişkin inancını kaybetmiş gibi. İlk duruşmasında tahliye olmalı çünkü aksi gerçekten insafsızlık” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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