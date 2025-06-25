Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denizde Kaza Geçiren AKP'li Hasan Basri Yalçın Hakkında Açıklama

Yalçın, zodyak bot ile ilçedeki bir marinaya götürüldü. Ardından sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Basri Yalçın'ın konuştuğunu ve bilincinin açık olduğunu söyleyen hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin, kaza sonucu Yalçın'ın omurgasında zedelenme olduğunu belirtti. Şahin, 'Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında. Odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor' diye ekledi.