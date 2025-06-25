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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denizde Kaza Geçiren AKP'li Hasan Basri Yalçın Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denizde Kaza Geçiren AKP'li Hasan Basri Yalçın Hakkında Açıklama

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 23:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ilçe açıklarında denizde kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir' dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla’da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla’da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

Yalçın, zodyak bot ile ilçedeki bir marinaya götürüldü. Ardından sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Basri Yalçın'ın konuştuğunu ve bilincinin açık olduğunu söyleyen hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin, kaza sonucu Yalçın'ın omurgasında zedelenme olduğunu belirtti. Şahin, 'Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında. Odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor' diye ekledi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Memişoğlu, paylaşımında 'AK Parti’mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Başhekim Oğuz Şahin'in açıklaması:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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