Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denizde Kaza Geçiren AKP'li Hasan Basri Yalçın Hakkında Açıklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ilçe açıklarında denizde kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir' dedi.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla’da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.
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Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
İşte o paylaşım:
Başhekim Oğuz Şahin'in açıklaması:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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