Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Beko
Sahasında konuk ettiği maçta Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı. Evinde oynadığı beşinci maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 12. şampiyonluğuna ulaştı.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.
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Serideki ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmada rakibine mağlup olmuştu. Dördüncü maçta kazanan sarı - lacivertliler, şampiyonluğunu kendi sahasında kazandı.
Ligde en çok şampiyonluk 16 kezle Anadolu Efes tarafından kazanıldı. Finalde kaybeden Beşiktaş'ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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