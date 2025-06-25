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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Beko

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 22:40

Sahasında konuk ettiği maçta Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı. Evinde oynadığı beşinci maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 12. şampiyonluğuna ulaştı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakadan 84-68'lik galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, durumu 4-1'e getirdi.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Serideki ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmada rakibine mağlup olmuştu. Dördüncü maçta kazanan sarı - lacivertliler, şampiyonluğunu kendi sahasında kazandı.

Serideki ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmada rakibine mağlup olmuştu. Dördüncü maçta kazanan sarı - lacivertliler, şampiyonluğunu kendi sahasında kazandı.

Sarı - lacivertliler, THY EuroLeague ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla birlikte üçleme yaptı. Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte Basketbol Süper Ligi'ndeki 12. şampiyonluğunu elde etti.

Ligde en çok şampiyonluk 16 kezle Anadolu Efes tarafından kazanıldı. Finalde kaybeden Beşiktaş'ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Ligde en çok şampiyonluk 16 kezle Anadolu Efes tarafından kazanıldı. Finalde kaybeden Beşiktaş'ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor.

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 21-18 Beşiktaş Fibabanka

2. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 48-40 Beşiktaş Fibabanka

3. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 69-54 Beşiktaş Fibabanka

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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