Kürsüde Kürtçe Bela Okununca Ortalık Karıştı: DEM Partili Vekil Apar Topar Sözlerini Geri Çekti

Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk yaptığı konumayla gündem oldu.

Çubuk, konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüden ayrılırken, doğa katliamcılarına Kürtçe “Allah belanızı versin” dedi. Milletvekillerinin sözleri anlamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ifadenin Türkçesini açıkladı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, vekil Çubuk’tan özür talep ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise “Bu çatı altında bela okunmaz. Üstelik anlaşılmayan bir dilde böyle ifadeler kullanılmasını da doğru bulmuyoruz” dedi.