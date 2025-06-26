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Kürsüde Kürtçe Bela Okununca Ortalık Karıştı: DEM Partili Vekil Apar Topar Sözlerini Geri Çekti

Kürsüde Kürtçe Bela Okununca Ortalık Karıştı: DEM Partili Vekil Apar Topar Sözlerini Geri Çekti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.06.2025 - 21:06

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk'un kürsüden ayrılırken doğa katliamcılarına Kürtçe 'Allah belanızı versin' demesi ortalığı karıştırdı. Yaşanan tartışmalar sonrası DEM Partili Çubuk sözlerini geri çekerek dikkat çekti.

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Tartımalara neden olan İklim Kanunu Teklifi, yeniden Meclis gündemine alındı.

Tartımalara neden olan İklim Kanunu Teklifi, yeniden Meclis gündemine alındı.

Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk yaptığı konumayla gündem oldu.

Çubuk, konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüden ayrılırken, doğa katliamcılarına Kürtçe “Allah belanızı versin” dedi. Milletvekillerinin sözleri anlamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ifadenin Türkçesini açıkladı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, vekil Çubuk’tan özür talep ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise “Bu çatı altında bela okunmaz. Üstelik anlaşılmayan bir dilde böyle ifadeler kullanılmasını da doğru bulmuyoruz” dedi.

Kürtçe bela sonrası ortalığın karıştığı Meclis'te gerginlik daha da arttı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, Çömez’e tepki göstererek, “Kürtçe bu ülkenin bir dili. Önemli olan kullanılan dil değil, kullanılan sözün uygunluğudur” dedi.

Kürtçe bela sonrası ortalığın karıştığı Meclis'te gerginlik daha da arttı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, Çömez’e tepki göstererek, “Kürtçe bu ülkenin bir dili. Önemli olan kullanılan dil değil, kullanılan sözün uygunluğudur” dedi.

Yaşanan tartışmalar sonrası DEM Partili Burcugül Çubuk sözlerini geri çekerek dikkat çekti. Kastının doğa katliamı yapanlara yönelik olduğunu ve kaba bir dil kullanma niyetinin bulunmadığını söyleyen Çubuk, “Sözümüzü geri çekmekle ilgili bir kaygımız yok” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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