Kürsüde Kürtçe Bela Okununca Ortalık Karıştı: DEM Partili Vekil Apar Topar Sözlerini Geri Çekti
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Tartımalara neden olan İklim Kanunu Teklifi, yeniden Meclis gündemine alındı.
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Kürtçe bela sonrası ortalığın karıştığı Meclis'te gerginlik daha da arttı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, Çömez’e tepki göstererek, “Kürtçe bu ülkenin bir dili. Önemli olan kullanılan dil değil, kullanılan sözün uygunluğudur” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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