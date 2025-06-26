Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İkinci El Oto Satışında 6 Ay-6 Bin Km Kuralı Uzatıldı
İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay-6 bin km ve ilan kısıtlaması temmuz ayında sona eriyordu. Ancak Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.
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Yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki fahiş fiyat artışlarının durdurulması ve tüketicinin korunması hedefleniyor.
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İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili iki yeni düzenleme geliyor. Bu düzenlemelerden ilki, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden doğrudan ya da dolaylı şekilde pazarlanması veya satışını yasaklıyor.
Yeni dönemde, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek. Ayrıca, yetki belgesi bulunmaksızın bir takvim yılı içinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de düzenleme kapsamına alınacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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