Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İkinci El Oto Satışında 6 Ay-6 Bin Km Kuralı Uzatıldı

Satışların noterlikler aracılığıyla takip edilmeye devam edileceği ve denetimlerin süreceği belirtildi.

Bugüne kadar yürütülen denetimler kapsamında 6 ay - 6 bin km kuralına uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı davranan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira olmak üzere toplamda 146 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı.