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Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İkinci El Oto Satışında 6 Ay-6 Bin Km Kuralı Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İkinci El Oto Satışında 6 Ay-6 Bin Km Kuralı Uzatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.06.2025 - 19:30

İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay-6 bin km ve ilan kısıtlaması temmuz ayında sona eriyordu. Ancak Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

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Yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki fahiş fiyat artışlarının durdurulması ve tüketicinin korunması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki fahiş fiyat artışlarının durdurulması ve tüketicinin korunması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla uygulanan mevcut düzenlemelerin süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Buna göre, ikinci el araç satışında geçerli olan “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralı ile sıfır fiyatı üzerinde ilan verilmesini yasaklayan düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili iki yeni düzenleme geliyor. Bu düzenlemelerden ilki, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden doğrudan ya da dolaylı şekilde pazarlanması veya satışını yasaklıyor.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili iki yeni düzenleme geliyor. Bu düzenlemelerden ilki, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden doğrudan ya da dolaylı şekilde pazarlanması veya satışını yasaklıyor.

İkinci düzenleme ise, ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını engelliyor. Düzenlemelerin, piyasalarda spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçmek, stokçuluğu engellemek, haksız kazançları önlemek ve tüketici mağduriyetlerini azaltmak açısından etkili olduğuna dikkat çekildi.

Yeni dönemde, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek. Ayrıca, yetki belgesi bulunmaksızın bir takvim yılı içinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de düzenleme kapsamına alınacak.

Yeni dönemde, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek. Ayrıca, yetki belgesi bulunmaksızın bir takvim yılı içinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de düzenleme kapsamına alınacak.

Satışların noterlikler aracılığıyla takip edilmeye devam edileceği ve denetimlerin süreceği belirtildi. 

Bugüne kadar yürütülen denetimler kapsamında 6 ay - 6 bin km kuralına uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı davranan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira olmak üzere toplamda 146 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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