Fatih Altaylı’dan Flaş İddia: Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na Rest Çekti!

Altaylı, kurultay soruşturması dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP'li heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında geçtiği iddia edilen önemli bir diyaloğu paylaştı.

Altaylı'nın mektubundan ilgili bölüm şöyle:

“Öğleden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaretime geldi. 40 dakika konuştuk. Emre, burada gazeteciliğe devam ediyorum ve eğer gazeteciysen haber sana duvarlar arasında bile ulaşıyor. Dün de şunu öğrendim. Biliyorsun ki birkaç gün önce bazı belediye başkanları ve CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Burada konuşulanlar İsmail Saymaz dostum tarafından topluma aktarıldı. Ev hapsi bittiğinden beri müthiş gazetecilik yapıyor. Onu hatırlatıp benim aldığım istihbaratı aktarayım. Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu kayyumluk görevini kabul edip partinin başına geçmeye hazır olduğunu söyleyince Mansur Yavaş'tan hiç beklemediği bir tepki gelmiş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmüş ve 'Kemal Bey, genel başkanlık koltuğuna oturunca Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekip beni aday göstereceğiniz, hatta bu konuda iktidar ile anlaştığınız söyleniyor. Ben o kadarını bilmem. Ama siz şunu bilin. Böyle bir şey yaparsanız, yani beni CHP'nin adayı olarak açıklarsanız, ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım.' demiş.

Bu duyumumu öğleden sonra ziyaretime gelen Özgür Özel'e, yani CHP Genel Başkanı'na sordum. Bu arada bunları teyit etmem gerektiğini söyledi. Cezaevinde bunu nasıl yapabilirim demek aklıma gelmedi.”