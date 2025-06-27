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Fatih Altaylı’dan Flaş İddia: Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na Rest Çekti!

Fatih Altaylı’dan Flaş İddia: Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na Rest Çekti!

Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı Mansur Yavaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 08:36

Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla altı gündür tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde olan gazeteci Fatih Altaylı, yine yazdığı bir mektupla gündemi belirledi. Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP heyeti arasındaki görüşme sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın söylediklerini açıkladı. 

İşte detaylar…

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Gazeteci Fatih Altaylı altı gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu!

Gazeteci Fatih Altaylı altı gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu!

YouTube’da yaptığı değerlendirmelerin ardından 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla 21 Haziran'da gözaltına alınan ve 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, altı gündür cezaevinde. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Altaylı, hafta içi her gün yayınladığı 'Fatih Altaylı yorumluyor' programına yine çıkamadı. Altaylı'nın Silivri'den yolladığı mektuplarının okunduğu bir formata dönüştürülen 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: Silivri Günlüğü' serisinde bugün 4. video paylaşıldı.

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekmiş!

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekmiş!

Altaylı, kurultay soruşturması dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP'li heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında geçtiği iddia edilen önemli bir diyaloğu paylaştı. 

Altaylı'nın mektubundan ilgili bölüm şöyle:

Öğleden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaretime geldi. 40 dakika konuştuk. Emre, burada gazeteciliğe devam ediyorum ve eğer gazeteciysen haber sana duvarlar arasında bile ulaşıyor. Dün de şunu öğrendim. Biliyorsun ki birkaç gün önce bazı belediye başkanları ve CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Burada konuşulanlar İsmail Saymaz dostum tarafından topluma aktarıldı. Ev hapsi bittiğinden beri müthiş gazetecilik yapıyor. Onu hatırlatıp benim aldığım istihbaratı aktarayım. Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu kayyumluk görevini kabul edip partinin başına geçmeye hazır olduğunu söyleyince Mansur Yavaş'tan hiç beklemediği bir tepki gelmiş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmüş ve 'Kemal Bey, genel başkanlık koltuğuna oturunca Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekip beni aday göstereceğiniz, hatta bu konuda iktidar ile anlaştığınız söyleniyor. Ben o kadarını bilmem. Ama siz şunu bilin. Böyle bir şey yaparsanız, yani beni CHP'nin adayı olarak açıklarsanız, ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım.' demiş.

Bu duyumumu öğleden sonra ziyaretime gelen Özgür Özel'e, yani CHP Genel Başkanı'na sordum. Bu arada bunları teyit etmem gerektiğini söyledi. Cezaevinde bunu nasıl yapabilirim demek aklıma gelmedi.”

'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' videosundaki ilgili bölüm:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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