Fatih Altaylı’dan Flaş İddia: Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na Rest Çekti!
Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla altı gündür tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde olan gazeteci Fatih Altaylı, yine yazdığı bir mektupla gündemi belirledi. Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP heyeti arasındaki görüşme sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın söylediklerini açıkladı.
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Gazeteci Fatih Altaylı altı gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu!
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Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekmiş!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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