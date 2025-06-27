Datça Belediyesi Sosyal Medyada Gündem Oldu: Kemal Kılıçdaroğlu’na Tatil Hediyesini Reddettiler!

Son olarak TGRT Haber'de Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Partiye kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelirse taban bana tepki gösterir. CHP, kayyuma teslim edilemez' ifadelerini kullanmıştı.

Bu yaşananlar nedeniyle X’teki bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” yazarak platformda Kılıçdaroğlu’nun ve Datça Belediyesi’nin hesaplarını etiketledi.

Datça Belediyesi, hediye vaadine “Maalesef doluyuz” diye yanıt verdi.