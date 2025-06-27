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Datça Belediyesi Sosyal Medyada Gündem Oldu: Kemal Kılıçdaroğlu’na Tatil Hediyesini Reddettiler!

Datça Belediyesi Sosyal Medyada Gündem Oldu: Kemal Kılıçdaroğlu’na Tatil Hediyesini Reddettiler!

Kemal Kılıçdaroğlu datça
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 08:10

Sosyal medyadaki bir kullanıcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tatil hediye edeceğini' söyledi, Datça Belediyesi'nden gelen cevap ise sosyal medyada gündem oldu!

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Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Haziran'da görülecek olan CHP'nin kurultay davasındaki karara göre genel başkanlığa dönüş konusundaki açıklamaları ile kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Haziran'da görülecek olan CHP'nin kurultay davasındaki karara göre genel başkanlığa dönüş konusundaki açıklamaları ile kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Son olarak TGRT Haber'de Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'Partiye kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelirse taban bana tepki gösterir. CHP, kayyuma teslim edilemez' ifadelerini kullanmıştı.

Bu yaşananlar nedeniyle X’teki bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” yazarak platformda Kılıçdaroğlu’nun ve Datça Belediyesi’nin hesaplarını etiketledi.

Datça Belediyesi, hediye vaadine “Maalesef doluyuz” diye yanıt verdi.

İşte o konuşma:

İşte o konuşma:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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