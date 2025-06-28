Başbakan Nikol Paşinyan'dan Papaza Sünnet Çıkışı: "Gösterebilirim"

Başbakan Paşinyan 25 Haziran'da da bir 'darbe girişimini' engellediklerini söyledi. Aralarında geçen yılki protestolara öncülük eden Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 14 kişi tutuklandı.

Telegram hesabından bir açıklama yapan Başbakan Paşinyan 'Kriminal-oligarşik ruban sınıfı tarafından hazırlanan büyük bir plan çökertildi' demişti.