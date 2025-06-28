onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Başbakan Nikol Paşinyan'dan Papaza Sünnet Çıkışı: "Gösterebilirim"

Başbakan Nikol Paşinyan'dan Papaza Sünnet Çıkışı: "Gösterebilirim"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 09:32

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile kilise arasında çıkan kriz devam ederken kendisine 'sünnetli' diyen papaza, penisini gösterebileceğini söyleyerek yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ermeni Apostolik Kilisesi Sözcüsü Zareh Aşuryan, Paşinyan'ın sünnetli olduğunu ve bu yüzden de "gerçek Hristiyan olmadığını" iddia etmişti.

Ermeni Apostolik Kilisesi Sözcüsü Zareh Aşuryan, Paşinyan'ın sünnetli olduğunu ve bu yüzden de "gerçek Hristiyan olmadığını" iddia etmişti.

Bunun üzerine Başbakan Paşinyan, iddiada bulunan kilise yönetimine penisini gösterebileceğini söyledi.

 Paşinyan ayrıca, kilisenin başındaki 2. Karekin'in bekarlık yeminini bozup bir çocuk sahibi olduğuna dair iddiasını bir kez daha yineledi.

Reuters ajansına göre kiliseden üst düzey isimler Ermenistan'ın Azerbaycan'a askeri yenilgisinin ardından Paşinyan'ın istifasını istemişti.

Reuters ajansına göre kiliseden üst düzey isimler Ermenistan'ın Azerbaycan'a askeri yenilgisinin ardından Paşinyan'ın istifasını istemişti.

Başbakan Paşinyan 25 Haziran'da da bir 'darbe girişimini' engellediklerini söyledi. Aralarında geçen yılki protestolara öncülük eden Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 14 kişi tutuklandı. 

Telegram hesabından bir açıklama yapan Başbakan Paşinyan 'Kriminal-oligarşik ruban sınıfı tarafından hazırlanan büyük bir plan çökertildi' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
5
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın