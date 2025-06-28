Başbakan Nikol Paşinyan'dan Papaza Sünnet Çıkışı: "Gösterebilirim"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile kilise arasında çıkan kriz devam ederken kendisine 'sünnetli' diyen papaza, penisini gösterebileceğini söyleyerek yanıt verdi.
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Ermeni Apostolik Kilisesi Sözcüsü Zareh Aşuryan, Paşinyan'ın sünnetli olduğunu ve bu yüzden de "gerçek Hristiyan olmadığını" iddia etmişti.
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Reuters ajansına göre kiliseden üst düzey isimler Ermenistan'ın Azerbaycan'a askeri yenilgisinin ardından Paşinyan'ın istifasını istemişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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