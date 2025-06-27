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Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan Uyarı: 9 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm!

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan Uyarı: 9 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.06.2025 - 15:54

Türkiye'nin batı bölgeleri yarın yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan 9 şehir için meteorolojik uyarı yapıldı.

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Yağmur ve fırtına beraber geliyor.

Yağmur ve fırtına beraber geliyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın (28 Haziran) dokuz şehir için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı. 

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle dokuz il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği bildirildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ayzin

Sayın Meteoroloji yüreğimizde ki kopan fırtinalara çözüm ne demeli 🙄