Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan Uyarı: 9 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın (28 Haziran) dokuz şehir için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle dokuz il için sarı uyarı verildiği belirtildi.