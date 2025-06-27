Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan Uyarı: 9 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm!
Türkiye'nin batı bölgeleri yarın yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan 9 şehir için meteorolojik uyarı yapıldı.
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Yağmur ve fırtına beraber geliyor.
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Açıklamanın devamında, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği bildirildi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Sayın Meteoroloji yüreğimizde ki kopan fırtinalara çözüm ne demeli 🙄