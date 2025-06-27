BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyurdu: İstanbul'da 21 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak
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İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi yaşanacak.
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Toplamda 21 ilçeyi kapsayan kesintilerde, yurttaşların mağduriyet yaşamaması için saat bilgileri ve sokak isimleri tek tek paylaşıldı.
Arnavutköy: Hadımköy ve Ömerli mahallelerinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında yenileme çalışması nedeniyle kesinti olacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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yazık be millet savaşa girdiği zaman elektrik kesintisiyle karşılaşıyor ki savaş zamanı bile normal görülen bir olgu değil, ancak Türkiye'deki bu kurumlarda ... Devamını Gör