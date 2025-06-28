onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Çıkan Tartışmalara Son Noktayı Koyan Mansur Yavaş: "İş Kavgaya Döndü"

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Çıkan Tartışmalara Son Noktayı Koyan Mansur Yavaş: "İş Kavgaya Döndü"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 13:30

Gazeteci Ünsal Ünlü'ye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum' dedi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile yeni bir görüşme olasılığının düşük olduğunu da açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Bu görüşme sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kabul ederse partinin bölüneceği endişesinden siyaseti bırakacağı iddia edilmişti. Bu iddia konuşulmaya devam ederken bir açıklama daha geldi.

Gazeteci Ünlü, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında paylaştı.

Gazeteci Ünlü, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında paylaştı.

Ünlü'nün aktardığına göre Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum' dedi.

Ünlü'nün 'Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?' sorusuna ise Yavaş “Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu” diyerek yanıt verdi.

Yaşananların CHP'ye hiçbir katkısı olmadığının da altını çizen Mansur Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın