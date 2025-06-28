Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Çıkan Tartışmalara Son Noktayı Koyan Mansur Yavaş: "İş Kavgaya Döndü"

Ünlü'nün aktardığına göre Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum' dedi.

Ünlü'nün 'Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?' sorusuna ise Yavaş “Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu” diyerek yanıt verdi.

Yaşananların CHP'ye hiçbir katkısı olmadığının da altını çizen Mansur Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok' dedi.