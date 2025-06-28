Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Çıkan Tartışmalara Son Noktayı Koyan Mansur Yavaş: "İş Kavgaya Döndü"
Gazeteci Ünsal Ünlü'ye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum' dedi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile yeni bir görüşme olasılığının düşük olduğunu da açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
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Gazeteci Ünlü, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında paylaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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