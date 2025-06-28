Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Düzenleme: 62-64 Yaşındakilere Ücretsiz Ulaşım
Ankara'da toplu taşıma için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir ulaşım modelini devreye soktu. İlk aktarmaların ücretsiz olacağı açıklanırken, yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.
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Ankara'da yeni bir ulaşım modeli hayata geçiyor.
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1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak.
Yeni uygulama kapsamında, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman'da otobüs-metro ring hattı hizmete alınacak. Yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025'te üç etap halinde hizmete girecek.
ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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