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Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Düzenleme: 62-64 Yaşındakilere Ücretsiz Ulaşım

Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Düzenleme: 62-64 Yaşındakilere Ücretsiz Ulaşım

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.06.2025 - 15:33

Ankara'da toplu taşıma için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir ulaşım modelini devreye soktu. İlk aktarmaların ücretsiz olacağı açıklanırken, yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.

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Ankara'da yeni bir ulaşım modeli hayata geçiyor.

Ankara'da yeni bir ulaşım modeli hayata geçiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla harekete geçti.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak.

Yeni uygulamada, Ankara’nın farklı ilçelerinde toplam 44 yeni otobüs-metro ring hattı belirlenen tarih aralıklarında hizmete girecek.

Yeni uygulama kapsamında, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman'da otobüs-metro ring hattı hizmete alınacak. Yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025'te üç etap halinde hizmete girecek.

Yeni uygulama kapsamında, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman'da otobüs-metro ring hattı hizmete alınacak. Yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025'te üç etap halinde hizmete girecek.

ABB Meclisi kararıyla 62-64 yaş arasındaki vatandaşlar, kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartlarıyla 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerini, metro ve Ankara'yı ücretsiz kullanabilecek.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir ulaşım modelini hayata geçiriyoruz.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Yeni uygulama kapsamında, Ankara’nın farklı ilçelerinde toplam 44 yeni otobüs-metro ring hattı belirlenen tarih aralıklarında hizmete girecek. Böylece kent genelinde metro istasyonlarına entegre edilen ring hatlarının sayısı da 209’a ulaşacak.

Hareket saatleri ve güzergah bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulaması ile “http://ego.gov.tr” adresinde yer alan Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca otobüslerde yer alacak QR kodlar sayesinde de güncel bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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