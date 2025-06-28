UTTS İçin Son Tarih 30 Haziran: Aracına Taktırmayan 10 Katı Ceza Ödeyecek
Milyonlarca araç sahibi için son 2 gün kaldı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında son tarih 30 Haziran. İş yeri araçlarına takılması gereken UTTS’yi taktırmayan sürücüler 10 katı ceza ödemek durumunda kalacak. 30 Haziran’a kadar UTTS taktırmayan 7 bin TL ila 140 bin liraya kadar varan cezalarla karşı karşıya kalacak. UTTS nedir, nasıl takılır? UTTS ücretsiz mi? Gelin hep birlikte bu sorunun yanıtına bakalım.
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UTTS için son tarih 30 Haziran! UTTS nedir?
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Aracına UTTS taktırmayan 10 katı ceza ödeyecek.
UTTS nasıl takılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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