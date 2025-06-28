UTTS İçin Son Tarih 30 Haziran: Aracına Taktırmayan 10 Katı Ceza Ödeyecek

UTTS taktırmayan sürücüler için son çağrı! İş yeri aracına UTTS taktırmayanlar için son tarih 30 Haziran. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile iş yeri araçlarına alınan akaryakıt doğrudan araçla eşleştiriliyor. Böyle kayıt altına alınması ve belge düzenlemesi otomatik hale geliyor. Sistemle entegre çalışan akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi de ortadan kalkmış olacak. Araç bilgileri, ödeme sırasında otomatik olarak sistemdeki Ödeme Kaydedeci Cihaza (ÖKC) aktarılacak.

UTTS montajı ücretsiz mi?

Türkiye’nin 81 ilindeki UTTS yetkili montaj yerlerinden ücretsiz bir şekilde montajını yapabiliyor.

UTTS yetkili bayide görev yapan Mehmet Dal, ücret alanların Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi'ne şikayet edilebileceğini belirterek şunları söyledi:

'Bu işlem yaklaşık 4 dakika sürüyor şu an Türkiye genelinde 4 dakikaya düştü ilk zamanlarda çok zaman alıyordu şu anda 4 dakikada montaj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Montaj tarihi ile ilgili daha önce darphaneden belli bir tarih belirlenmişti o tarih sondu şirketlerden araç talebi çok olduğu için montajlar çok olduğu için yetişemediğinden dolayı sonradan tekrardan tarihi uzatıldı 30 Hazirana kadar. 30 Hazirana kadar bütün şirket kurumsal filo araçları gelip montaj işlemini yapabilirler.'