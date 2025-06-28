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UTTS İçin Son Tarih 30 Haziran: Aracına Taktırmayan 10 Katı Ceza Ödeyecek

UTTS İçin Son Tarih 30 Haziran: Aracına Taktırmayan 10 Katı Ceza Ödeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 16:36

Milyonlarca araç sahibi için son 2 gün kaldı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında son tarih 30 Haziran. İş yeri araçlarına takılması gereken UTTS’yi taktırmayan sürücüler 10 katı ceza ödemek durumunda kalacak. 30 Haziran’a kadar UTTS taktırmayan 7 bin TL ila 140 bin liraya kadar varan cezalarla karşı karşıya kalacak. UTTS nedir, nasıl takılır? UTTS ücretsiz mi? Gelin hep birlikte bu sorunun yanıtına bakalım.

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UTTS için son tarih 30 Haziran! UTTS nedir?

UTTS için son tarih 30 Haziran! UTTS nedir?

UTTS taktırmayan sürücüler için son çağrı! İş yeri aracına UTTS taktırmayanlar için son tarih 30 Haziran. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile iş yeri araçlarına alınan akaryakıt doğrudan araçla eşleştiriliyor. Böyle kayıt altına alınması ve belge düzenlemesi otomatik hale geliyor. Sistemle entegre çalışan akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi de ortadan kalkmış olacak. Araç bilgileri, ödeme sırasında otomatik olarak sistemdeki Ödeme Kaydedeci Cihaza (ÖKC) aktarılacak.

UTTS montajı ücretsiz mi?

Türkiye’nin 81 ilindeki UTTS yetkili montaj yerlerinden ücretsiz bir şekilde montajını yapabiliyor.

UTTS yetkili bayide görev yapan Mehmet Dal, ücret alanların Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi'ne şikayet edilebileceğini belirterek şunları söyledi:

'Bu işlem yaklaşık 4 dakika sürüyor şu an Türkiye genelinde 4 dakikaya düştü ilk zamanlarda çok zaman alıyordu şu anda 4 dakikada montaj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Montaj tarihi ile ilgili daha önce darphaneden belli bir tarih belirlenmişti o tarih sondu şirketlerden araç talebi çok olduğu için montajlar çok olduğu için yetişemediğinden dolayı sonradan tekrardan tarihi uzatıldı 30 Hazirana kadar. 30 Hazirana kadar bütün şirket kurumsal filo araçları gelip montaj işlemini yapabilirler.'

Aracına UTTS taktırmayan 10 katı ceza ödeyecek.

Aracına UTTS taktırmayan 10 katı ceza ödeyecek.

UTTS yetkilisi Alp Ege Alan, vatandaşların 2 bin verip taktırmadığı cihaz yüzünden, 20 bin lira ceza ödeyebileceklerini dile getirdi. UTTS düzenlemesinde yükümlülüğü yerine getirmeyen mükellefler 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen para cezası tutarlarıyla karşı karşıya kalacak.

UTTS teknisyeni Alp Ege Alan, vatandaşların mağdur olmaması için idari para cezaları hakkında, 'Son montaj günü 30 Haziran 2025'e kadar UTTS cihazını taktırmayan vatandaşlar 7 bin ila 28 bin lira arasında idari para cezasına çarptırılacaklar. UTTS montajı için teknisyene ayrı bir montaj ücreti ödemiyorsunuz. Devletin belirlediği adrese 2 bin 172 lira UTTS ücretini yatırdıktan sonra, size mesaj yoluyla gönderilen kod ile beraber gelip ücretsiz bir şekilde kaydıyla beraber 15 dakika içinde montajınızı yaptırabilirsiniz' dedi.

UTTS nasıl takılır?

UTTS nasıl takılır?

Akaryakıt sektöründeki tüm firmaların yanı sıra, vergi mükellefi araç sahiplerinin de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) dahil olabilmesi için kayıt yaptırması gerekmektedir. Montaj işlemleri öncesinde, araç sahipleri ve akaryakıt istasyonlarının yöneticileri ihtiyaç duydukları donanım taleplerini Darphane'nin platformu üzerinden iletir. Talebin onaylanmasının ardından, sistemle entegre çalışan firmalardan randevu alınarak UTTS montaj süreci başlatılır.

Bu firmalar arasında yer alan TURPAK, Darphane tarafından sağlanan donanımları hem araçlara hem de akaryakıt istasyonlarına kurarak sisteme entegrasyonu gerçekleştirir. Bu şekilde, hem araçlar hem de istasyonlar dijital sistemle tam uyumlu hâle gelir.

UTTS montaj kodu nedir, nasıl alınır?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne başvurmak isteyen firmaların ve bireysel kullanıcıların ilk olarak Darphane sistemine kayıt olmaları gerekiyor. Kayıt tamamlandıktan sonra, her bir araca özel bir montaj kodu tanımlanıyor. Bu montaj kodu, ilgili taşıtın sisteme eklenebilmesi için zorunludur ve yalnızca yetkili montaj firmaları tarafından doğrulanarak kullanılıyor. Kodun doğrulanması ve tanımlanması, sistemin düzgün işlemesi açısından kritik öneme sahip.

UTTS montajı nerede yaptırılmalı?

UTTS montajının yapılacağı servis mutlaka Darphane tarafından yetkilendirilmiş olmalı. Bu yetkili servisler, gerekli teknik altyapıya ve uzmanlığa sahip. Doğru montaj noktası tercih edilerek, sistemin güvenli ve hatasız şekilde devreye alınması sağlanıyor. Darphane, yetkili UTTS servis noktalarını resmi internet sitesinde duyuruyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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