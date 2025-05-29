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Akaryakıt Satışlarında Yeni Dönem: UTTS Uygulaması 2 Haziran'da Başlıyor

Akaryakıt Satışlarında Yeni Dönem: UTTS Uygulaması 2 Haziran'da Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 17:20

Akaryakıt satışlarında yeni dönem başlıyor. 2 Haziran’dan itibaren akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile satış gerçekleşecek. Akaryakıt işleten mükelleflerin belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunması şart. İşte yeni dönemin detayları.

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Akaryakıt satışlarında UTTS dönemi: Tarih açıklandı!

Akaryakıt satışlarında UTTS dönemi: Tarih açıklandı!

Bir süredir konuşulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) akaryakıt istasyonlarında devreye giriyor. UTTS ile akaryakıt satış dönemi 2 Haziran’da başlıyor. 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) söz konusu yeni döneme dair açıklama yaptı. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, UTTS uygulamasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapması gerekiyor. Bu başvurunun ardından istasyonlara UTTS için gerekli olan cihaz ve donanımların taktırılması gerekiyor. Cihazların hazırlanmasının ardından ise akaryakıt istasyonları UTTS üzerinden akaryakıt satışına başlayabilecek.

"UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacak."

"UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacak."

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada hak kayıplarının ortaya çıkmaması için uyarılar yer aldı:

'Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara, 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yaparak, 30 Haziran 2025 tarihine kadar, birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31 Aralık 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması gerekiyor.'

"...Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar."

"...Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar."

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:

“Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli. Meslektaşlarımın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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