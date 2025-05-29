Akaryakıt Satışlarında Yeni Dönem: UTTS Uygulaması 2 Haziran'da Başlıyor
Akaryakıt satışlarında yeni dönem başlıyor. 2 Haziran’dan itibaren akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile satış gerçekleşecek. Akaryakıt işleten mükelleflerin belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunması şart. İşte yeni dönemin detayları.
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Akaryakıt satışlarında UTTS dönemi: Tarih açıklandı!
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"UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacak."
"...Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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