Akaryakıt Satışlarında Yeni Dönem: UTTS Uygulaması 2 Haziran'da Başlıyor

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada hak kayıplarının ortaya çıkmaması için uyarılar yer aldı:

'Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara, 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yaparak, 30 Haziran 2025 tarihine kadar, birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31 Aralık 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması gerekiyor.'