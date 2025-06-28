Yargıtay, Nikahtan Sonra Düğün Yapmayan Kocayı Kusurlu Buldu
Yargıtay’dan evlenme ve boşanma davalarına ilişkin dikkat çeken emsal kararlar çıkmaya devam ediyor. Son dönemde verilen kararlar, özellikle mal paylaşımı, nafaka ve evlilik birliğinin sarsılması gibi konularda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu kararların hukuk pratiğinde önemli etkiler yarattığını söylerken kısa süre önce bir emsal karar da düğün konusunda çıktı.
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Yargıtay boşanma konularında emsal kararlar vermeye devam ediyor.
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Düğün yapmamak kusur sayıldı.
Koca da tazminat istedi.
Yargıtay kocayı kusurlu buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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