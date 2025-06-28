Yargıtay, Nikahtan Sonra Düğün Yapmayan Kocayı Kusurlu Buldu

Yargıtay’dan evlenme ve boşanma davalarına ilişkin dikkat çeken emsal kararlar çıkmaya devam ediyor. Son dönemde verilen kararlar, özellikle mal paylaşımı, nafaka ve evlilik birliğinin sarsılması gibi konularda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu kararların hukuk pratiğinde önemli etkiler yarattığını söylerken kısa süre önce bir emsal karar da düğün konusunda çıktı.