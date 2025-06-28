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Yargıtay, Nikahtan Sonra Düğün Yapmayan Kocayı Kusurlu Buldu

Yargıtay, Nikahtan Sonra Düğün Yapmayan Kocayı Kusurlu Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 19:38

Yargıtay’dan evlenme ve boşanma davalarına ilişkin dikkat çeken emsal kararlar çıkmaya devam ediyor. Son dönemde verilen kararlar, özellikle mal paylaşımı, nafaka ve evlilik birliğinin sarsılması gibi konularda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu kararların hukuk pratiğinde önemli etkiler yarattığını söylerken kısa süre önce bir emsal karar da düğün konusunda çıktı.

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Yargıtay boşanma konularında emsal kararlar vermeye devam ediyor.

Yargıtay boşanma konularında emsal kararlar vermeye devam ediyor.

Yargıtay’dan evlenme ve boşanma davalarına ilişkin dikkat çeken emsal kararlar çıkıyor. Özellikle mal paylaşımı ve nafaka konularında verilen yeni kararlar zaman zaman hukuk çevrelerinde tartışma yaratıyor.

Düğün yapmamak kusur sayıldı.

Düğün yapmamak kusur sayıldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğün yapmayan ve kıskanç tavırlar sergileyen kocayı 'tam kusurlu' bulan yerel mahkeme kararını onadı. Burdur’daki davada, kadının tüm ısrarına rağmen çeşitli bahanelerle düğünü iptal eden koca tazminata mahkum edildi.

Koca da tazminat istedi.

Koca da tazminat istedi.

Burdur’da görülen boşanma davasında kadın, kocasının aşırı kıskanç tavırları ve hakaretleri nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek 100 bin lira manevi tazminat talep etti. Suçlamaları reddeden koca ise düğün için elinden geleni yaptığını savunarak 30 bin lira manevi tazminat istedi.

Yargıtay kocayı kusurlu buldu.

Yargıtay kocayı kusurlu buldu.

Bucak 2. Aile Mahkemesi, Burdur’daki boşanma davasında düğün sürecini sürekli erteleyen ve kıskanç tavırlar sergileyen kocayı “tam kusurlu” bularak çiftin boşanmasına hükmetti. Mahkeme, kocanın kadına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ve sonrasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını yerinde buldu ve onadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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