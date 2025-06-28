İstanbul Valisi Davut Gül'den Onur Yürüyüşüne Yasak Açıklaması Geldi
İstanbul’da yarın yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi Taksim çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul Valiliği yürüyüşü yasakladığını duyururken, Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle kapatıldı. Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
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Yarın İstanbul'da Onur Yürüyüşü hazırlıkları var.
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Vali "izin verilmemiştir" dedi.
Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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