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İstanbul Valisi Davut Gül'den Onur Yürüyüşüne Yasak Açıklaması Geldi

İstanbul Valisi Davut Gül'den Onur Yürüyüşüne Yasak Açıklaması Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 22:53

İstanbul’da yarın yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi Taksim çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul Valiliği yürüyüşü yasakladığını duyururken, Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle kapatıldı. Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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Yarın İstanbul'da Onur Yürüyüşü hazırlıkları var.

Yarın İstanbul'da Onur Yürüyüşü hazırlıkları var.

İstanbul’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim ve çevresinde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı, bölgeye yönelik kısıtlama kararı alarak, her türlü yürüyüş ve toplanma eylemini yasakladı. Karar doğrultusunda Taksim Meydanı ve çevresine giriş-çıkışlar sınırlandırıldı, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Vali "izin verilmemiştir" dedi.

Vali "izin verilmemiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

'Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir.

Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir.

Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır.'

Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.

Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.

Metro İstanbul da sosyal medyadan yarın yaşanacak seferlerle ilgili açıklama yayınladı:

'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları,

- M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızın Fulya ve Yıldız istasyonları ile

- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız M2 hattımızda Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

M7 hattımızda ise seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında gerçekleşecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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