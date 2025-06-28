İstanbul Valisi Davut Gül'den Onur Yürüyüşüne Yasak Açıklaması Geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir.

Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir.

Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır.'