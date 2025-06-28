BBC, İrlandalı Grubu Sansürlemek İsterken Bob Vylan İngilizlere Filistin Şoku Yaşattı

Dünyanın çeşitli yerlerinden Filistin için destek ve dayanışma mesajları geliyor. Ancak Ada ülkelerinden İskoçya'da ve İrlanda'da çıkan sesler daha gür şekilde yükseliyor. İskoçya'da İrlanda'daki kökleriyle bağını koparmayan Celtic taraftarları, İrlanda'da tüm halk Filistin için dayanışma sesleri yükseltiyor.

Bugün BBC de bu ve ülke içi politik nedenlerle Kneecap'in konserini sansürlemek istedi ancak hiç beklemedikleri başka bir protesto ile karşılaştılar.