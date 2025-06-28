BBC, İrlandalı Grubu Sansürlemek İsterken Bob Vylan İngilizlere Filistin Şoku Yaşattı
Dünyanın çeşitli yerlerinden Filistin için destek ve dayanışma mesajları geliyor. Ancak Ada ülkelerinden İskoçya'da ve İrlanda'da çıkan sesler daha gür şekilde yükseliyor. İskoçya'da İrlanda'daki kökleriyle bağını koparmayan Celtic taraftarları, İrlanda'da tüm halk Filistin için dayanışma sesleri yükseltiyor.
Bugün BBC de bu ve ülke içi politik nedenlerle Kneecap'in konserini sansürlemek istedi ancak hiç beklemedikleri başka bir protesto ile karşılaştılar.
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BBC'den sansür...
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Kneecap'tan kaçtılar Bob Vylan'a yakalandılar.
Kneecap'in hedefinde de İngiltere vardı.
Bob Vylan'ın “İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ölüm” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attırdığı o anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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