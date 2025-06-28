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BBC, İrlandalı Grubu Sansürlemek İsterken Bob Vylan İngilizlere Filistin Şoku Yaşattı

BBC, İrlandalı Grubu Sansürlemek İsterken Bob Vylan İngilizlere Filistin Şoku Yaşattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 00:43

Dünyanın çeşitli yerlerinden Filistin için destek ve dayanışma mesajları geliyor. Ancak Ada ülkelerinden İskoçya'da ve İrlanda'da çıkan sesler daha gür şekilde yükseliyor. İskoçya'da İrlanda'daki kökleriyle bağını koparmayan Celtic taraftarları, İrlanda'da tüm halk Filistin için dayanışma sesleri yükseltiyor. 

Bugün BBC de bu ve ülke içi politik nedenlerle Kneecap'in konserini sansürlemek istedi ancak hiç beklemedikleri başka bir protesto ile karşılaştılar.

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BBC'den sansür...

BBC'den sansür...

İrlandalı müzik grubu Kneecap, BBC'nin yayınladığı konserde sansüre uğradı. Kneecap'in sansüre uğrama nedeni politik tavır ve söylemleri. Son günlerde Filistin için sesini yükselten grubun adı 'diz kapağı' olarak çevriliyor ve bu isim IRA militanlarının İngilizlere ve onlara çalışan 'hain' dedikleri kişilerin diz kapaklarına kurşun sıkarak sakat bırakmasından geliyor. 

Bu nedenle grup İngiltere'de provokatif bulunuyor.

Kneecap'tan kaçtılar Bob Vylan'a yakalandılar.

Kneecap'tan kaçtılar Bob Vylan'a yakalandılar.

Kneecap'in sansürlendiği sahnede İngiliz Bob Vylan, BBC'ye adeta savaş açtı.  Binlerce kişilik kalabalığa “İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ölüm” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attırdı. Alan, Filistin bayraklarıyla doluydu.

Grime, punk rock ve hip hop türlerini harmanlayan Bob Vylan, sahnede ayrıca “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” şeklindeki sloganı da yineledi.

Sahneye yansıtılan büyük pankartta ise “Filistin’e özgürlük. Birleşmiş Milletler bunun soykırım olduğunu söyledi. BBC ise buna sadece ‘çatışma’ diyor” ifadeleri yer aldı.

Kneecap'in hedefinde de İngiltere vardı.

Kneecap'in hedefinde de İngiltere vardı.

Bob Vylan’ın ardından sahneye çıkan Kneecap grubu ise binlerce kişilik kalabalıkla birlikte Birleşik Krallık'ın başbakanı Starmer için “Kahrolsun Keir Starmer” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, grubun son dönemde yaşadığı yasal sorunlar nedeniyle festivalde sahne almasının “uygunsuz” olduğunu söylemişti.

Grubun üyesi Mo Chara, şu anda İngiltere’de Hamas ve Hizbullah’a destek verdiği gerekçesiyle terör suçlamasıyla yargılanıyor. Bu durum, grubun bir konserinde sahnede “İyi bir Muhafazakar, ölü bir Muhafazakardır. Yerel milletvekilinizi öldürün” dediği iddiasıyla polisin soruşturma başlatmasının ardından gelişti.

Bob Vylan'ın “İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ölüm” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attırdığı o anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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