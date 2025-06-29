2019'da Trabzonlu Bir Vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Uyarı Yeniden Gündem Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayında tutuklanmasının ardından CHP'de sular durulmadı bildiğiniz üzere. CHP, Ekrem İmamoğlu için mitingler düzenlemeye, çalışmalar yapmaya başladı. Bu sırada hem partide hem belediyelerde hareketli günler yaşandı elbette. Fakat son günlerde partinin gündemi bildiğiniz üzere eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.
2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun bir pazar gezmesi sırasında Trabzonlu bir vatandaşla yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
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"Bak sen biraz ilerle, Kılıçdaroğlu seni de alacak aşağı. Bu lafımı unutma."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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