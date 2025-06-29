onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
2019'da Trabzonlu Bir Vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Uyarı Yeniden Gündem Oldu

2019'da Trabzonlu Bir Vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Uyarı Yeniden Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 10:09

İçerik Devam Ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayında tutuklanmasının ardından CHP'de sular durulmadı bildiğiniz üzere. CHP, Ekrem İmamoğlu için mitingler düzenlemeye, çalışmalar yapmaya başladı. Bu sırada hem partide hem belediyelerde hareketli günler yaşandı elbette. Fakat son günlerde partinin gündemi bildiğiniz üzere eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun bir pazar gezmesi sırasında Trabzonlu bir vatandaşla yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bak sen biraz ilerle, Kılıçdaroğlu seni de alacak aşağı. Bu lafımı unutma."

"Bak sen biraz ilerle, Kılıçdaroğlu seni de alacak aşağı. Bu lafımı unutma."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönmek istemesi CHP seçmeni tarafından tepki ile karşılandı. Fakat bu konuda daha ılımlı olanlar da var. Yakın zamanda yaşanacaklar ise merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın