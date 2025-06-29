2019'da Trabzonlu Bir Vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Uyarı Yeniden Gündem Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayında tutuklanmasının ardından CHP'de sular durulmadı bildiğiniz üzere. CHP, Ekrem İmamoğlu için mitingler düzenlemeye, çalışmalar yapmaya başladı. Bu sırada hem partide hem belediyelerde hareketli günler yaşandı elbette. Fakat son günlerde partinin gündemi bildiğiniz üzere eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun bir pazar gezmesi sırasında Trabzonlu bir vatandaşla yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.