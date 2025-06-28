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İzmit'te Tepki Çeken Görüntüler: Bir Şahıs Atatürk Heykeline Hakaretler Ederek Saldırıda Bulundu

İzmit'te Tepki Çeken Görüntüler: Bir Şahıs Atatürk Heykeline Hakaretler Ederek Saldırıda Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 20:45 Son Güncelleme: 28.06.2025 - 20:47

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İzmit'te tepki çeken bir olay meydana geldi. Sarıklı ve cübbeli bir şahıs, okul bahçesinde futbol oynayan çocukların topunu kesti ve bir Atatürk büstüne yerleştirdi. Atatürk'e hakaretler yağdıran şahıs o anlarını başından sonuna kadar bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldırdı. '200 sene sonra bu heykellerini balyozla kıracağız' diyen şahsın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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