Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin Güran’ın cansız bedenini amca Salim Güran’ın emri ile dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’ın temyiz dilekçesinde yer alan Hindistan merkezli bilişim şirketinden alınan raporda, Narin’in Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın bir bölgeden kaçırıldığı, Arif Güran’ın evine hiç ulaşmadığı yer aldı.
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Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Hindistan merkezli bilişim şirketinin raporu üst mahkemeye sunuldu.
Raporda büyük ve küçük gölge detayı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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