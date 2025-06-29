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Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı

Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 09:53

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin Güran’ın cansız bedenini amca Salim Güran’ın emri ile dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’ın temyiz dilekçesinde yer alan Hindistan merkezli bilişim şirketinden alınan raporda, Narin’in Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın bir bölgeden kaçırıldığı, Arif Güran’ın evine hiç ulaşmadığı yer aldı.

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Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

8 yaşındaki küçük kız çocuğu, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cansız olarak bulunmuştu. Narin Güran’ın cinayetinde annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezası ise kamuoyunda çok tartılışmıştı.

Hindistan merkezli bilişim şirketinin raporu üst mahkemeye sunuldu.

Hindistan merkezli bilişim şirketinin raporu üst mahkemeye sunuldu.

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’ın başvurusu üzerine, Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation (BFI) firması, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan Dara-2 Askeri Üssü ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

BFI uzmanları, ayrıca Almanya’dan Profesör Dirk Labudde ve Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek orijinal görüntüler üzerinde teknik analiz yaptı. 

122 sayfalık detaylı raporda, kamera görüntülerinde tespit edilen gölgeler ve insan hareketleri incelendi. Teknik analizde okul kamerasının gerçek zamandan 4 dakika, Dara-2 Askeri Üssü kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu tespit edildi. Rapor, avukat Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay’a gönderildi. Dilekçede, müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın yetersiz cezalandırıldığı, bu nedenle 'çocuğun kasten öldürülmesi', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği talep edildi.

Raporda büyük ve küçük gölge detayı.

Raporda büyük ve küçük gölge detayı.

Raporda, okul kamerasında Narin Güran’ın, 21 Ağustos 2024 günü saat 15.15.09’da koyu renkli tişört ve şort giydiği, omuzunda çapraz çanta taşıdığı, bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09’a denk geldiği belirtildi. Narin’in daha sonra patikaya ilerlediği, patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildiği, bu gölgenin Nevzat Bahtiyar’a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde büyük ve küçük gölgenin 15.19.49’da birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu, saat 15.19.54’te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne ilerlediği, bu durumun Narin’in burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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