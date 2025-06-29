Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı

Raporda, okul kamerasında Narin Güran’ın, 21 Ağustos 2024 günü saat 15.15.09’da koyu renkli tişört ve şort giydiği, omuzunda çapraz çanta taşıdığı, bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09’a denk geldiği belirtildi. Narin’in daha sonra patikaya ilerlediği, patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildiği, bu gölgenin Nevzat Bahtiyar’a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde büyük ve küçük gölgenin 15.19.49’da birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu, saat 15.19.54’te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne ilerlediği, bu durumun Narin’in burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.