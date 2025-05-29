Suç Dosyaları Milyonlarca İzlenen Mind Vorteks Kanalı Erişime Engellendi

'Son yayınladığımız belgesel sonrası, ne yazık ki kanalımız Türkiye'de erişime kapatıldı. Ekibimizi tek gelir kaynağından eden bu gelişme, tamamen bağımsız ve tarafsız bir platform olarak bizleri derinden üzdü.

Hiçbir zaman, bir kişi ya da kurum lehine para karşılığı içerik üretmedik. Amacımız; kamuoyunu ilgilendiren bir dosyayı, açık kaynaklar ve resmi bilgiler ışığında sorgulamak ve tartışmaya açmaktı.

Bu süreçte desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duyurun, içeriğimizi izlemeyenlerle paylaşın ve bağımsız gazeteciliğe sahip çıkın.' açıklaması yapıldı