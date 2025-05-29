onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Suç Dosyaları Milyonlarca İzlenen Mind Vorteks Kanalı Erişime Engellendi

Suç Dosyaları Milyonlarca İzlenen Mind Vorteks Kanalı Erişime Engellendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.05.2025 - 11:48

Ana akım medyadaki uygulamalar ve kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'de ciddi gündem konuları bir süredir YouTube kanalları üzerinden takip ediliyor. Eski TV yıldızı gazeteciler, muhabirler YouTube'dan gündemi belirliyor. Eskiden ekranlardan aşina olduğumuz gündeme dair belgeseller de yine YouTube Türkiye'nin en çok izlenen içeriklerinden. Son aylarda özellikle yeni nesil mafya grupları ve çeteler hakkında yaptığı belgesellerle milyonlarca izlenme alan Mind Vorteks isimli YouTube kanalı videolarının erişime engellendiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mind Vorteks özellikle İstanbul'da palazlanan yeni nesil suç örgütleri hakkında yaptığı detaylı belgesellerle en çok konuşulan kanallardan biri oldu.

Mind Vorteks özellikle İstanbul'da palazlanan yeni nesil suç örgütleri hakkında yaptığı detaylı belgesellerle en çok konuşulan kanallardan biri oldu.

Birbirine örümcek ağı gibi bağlı olan suç gruplarını detaylı bir şekilde incelemesiyle kısa sürede yüksek takipçi sayılarına ulaşan kanal farklı dosyalara da el attı.

Geçtiğimiz gün ise tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine yer verdi.

Geçtiğimiz gün ise tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine yer verdi.

Ancak belgeselde anlatılanlar ana akım medyada anlatılanlar veya kamuoyunun düşündüğünden farklı bir bakış açısına sahipti. Video kimileri tarafından yanlı veya Güran ailesini aklama maksatlı olduğu yorumlarını alsa da bir kesim de olaya farklı bir açıdan bakıldığı tebrik niteliğindeydi.

Videonun yayınlanmasından kısa süre sonra kanal erişime kapatıldı.

Videonun yayınlanmasından kısa süre sonra kanal erişime kapatıldı.

'Son yayınladığımız belgesel sonrası, ne yazık ki kanalımız Türkiye'de erişime kapatıldı. Ekibimizi tek gelir kaynağından eden bu gelişme, tamamen bağımsız ve tarafsız bir platform olarak bizleri derinden üzdü.

Hiçbir zaman, bir kişi ya da kurum lehine para karşılığı içerik üretmedik. Amacımız; kamuoyunu ilgilendiren bir dosyayı, açık kaynaklar ve resmi bilgiler ışığında sorgulamak ve tartışmaya açmaktı.

Bu süreçte desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duyurun, içeriğimizi izlemeyenlerle paylaşın ve bağımsız gazeteciliğe sahip çıkın.' açıklaması yapıldı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
9
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın