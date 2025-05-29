Suç Dosyaları Milyonlarca İzlenen Mind Vorteks Kanalı Erişime Engellendi
Ana akım medyadaki uygulamalar ve kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'de ciddi gündem konuları bir süredir YouTube kanalları üzerinden takip ediliyor. Eski TV yıldızı gazeteciler, muhabirler YouTube'dan gündemi belirliyor. Eskiden ekranlardan aşina olduğumuz gündeme dair belgeseller de yine YouTube Türkiye'nin en çok izlenen içeriklerinden. Son aylarda özellikle yeni nesil mafya grupları ve çeteler hakkında yaptığı belgesellerle milyonlarca izlenme alan Mind Vorteks isimli YouTube kanalı videolarının erişime engellendiğini duyurdu.
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Mind Vorteks özellikle İstanbul'da palazlanan yeni nesil suç örgütleri hakkında yaptığı detaylı belgesellerle en çok konuşulan kanallardan biri oldu.
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Geçtiğimiz gün ise tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine yer verdi.
Videonun yayınlanmasından kısa süre sonra kanal erişime kapatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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