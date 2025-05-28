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Facebook Kullanıcıları Yapay Zeka Görselini Gerçek Sanıp 50 Bin Beğeni Gönderdi

Facebook Kullanıcıları Yapay Zeka Görselini Gerçek Sanıp 50 Bin Beğeni Gönderdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.05.2025 - 17:04

Yapay zeka araçları önce görsel sonra video oluşturmada herkesi şaşırtacak gerçeklikte ürünler vermeye devam ediyor. Üstelik bunların kullanımı ya ücretsiz ya da bunlara cüzi abonelik ücretleri karşılığında ulaşılabiliyor. Tabii yapay zekanın bu kadar gelişip kamuya açık hale gelmesinin getirdiği bazı sorular da var. En çok sorulan sorulardan biri ise yapay zekanın işsizliğe yol açıp açmayacağı ve sahte görüntülerle manipülasyon yapılıp insanların kişisel haklarının tehdit edilip edilmeyeceği.

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Bir Facebook kullanıcısı da basit bir komutla bir yapay zeka görseli oluşturdu.

Bir Facebook kullanıcısı da basit bir komutla bir yapay zeka görseli oluşturdu.

Açıklamada 'Haftalarca şişe topladım ve bu horozu yaptım. Herkesin beğeneceğini düşünmüştü ama kimse doğru düzgün bakmadı bile' yazıyordu.

Tabii görselden ve yapay zekayla yazılmış olması olası açıklamadan etkilenen Facebook ahalisi destek verdi.

Tabii görselden ve yapay zekayla yazılmış olması olası açıklamadan etkilenen Facebook ahalisi destek verdi.

Görsel yaklaşık 50 bin beğeni aldı.

Görsel yaklaşık 50 bin beğeni aldı.

Yapay zekanın bunun gibi manipüle edilerek dolandırıcılık veya şantaj gibi suçlarda kullanılma ihtimali de pek çok kişinin aklına gelmiş oldu.

Yapay zekanın bunun gibi manipüle edilerek dolandırıcılık veya şantaj gibi suçlarda kullanılma ihtimali de pek çok kişinin aklına gelmiş oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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