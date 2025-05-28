Facebook Kullanıcıları Yapay Zeka Görselini Gerçek Sanıp 50 Bin Beğeni Gönderdi
Yapay zeka araçları önce görsel sonra video oluşturmada herkesi şaşırtacak gerçeklikte ürünler vermeye devam ediyor. Üstelik bunların kullanımı ya ücretsiz ya da bunlara cüzi abonelik ücretleri karşılığında ulaşılabiliyor. Tabii yapay zekanın bu kadar gelişip kamuya açık hale gelmesinin getirdiği bazı sorular da var. En çok sorulan sorulardan biri ise yapay zekanın işsizliğe yol açıp açmayacağı ve sahte görüntülerle manipülasyon yapılıp insanların kişisel haklarının tehdit edilip edilmeyeceği.
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Bir Facebook kullanıcısı da basit bir komutla bir yapay zeka görseli oluşturdu.
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Tabii görselden ve yapay zekayla yazılmış olması olası açıklamadan etkilenen Facebook ahalisi destek verdi.
Görsel yaklaşık 50 bin beğeni aldı.
Yapay zekanın bunun gibi manipüle edilerek dolandırıcılık veya şantaj gibi suçlarda kullanılma ihtimali de pek çok kişinin aklına gelmiş oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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