Facebook Kullanıcıları Yapay Zeka Görselini Gerçek Sanıp 50 Bin Beğeni Gönderdi

Yapay zeka araçları önce görsel sonra video oluşturmada herkesi şaşırtacak gerçeklikte ürünler vermeye devam ediyor. Üstelik bunların kullanımı ya ücretsiz ya da bunlara cüzi abonelik ücretleri karşılığında ulaşılabiliyor. Tabii yapay zekanın bu kadar gelişip kamuya açık hale gelmesinin getirdiği bazı sorular da var. En çok sorulan sorulardan biri ise yapay zekanın işsizliğe yol açıp açmayacağı ve sahte görüntülerle manipülasyon yapılıp insanların kişisel haklarının tehdit edilip edilmeyeceği.