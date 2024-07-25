Yapay Zekayla Oluşturulan Görsele Yürüyen Dayılar Şaşkınlık Yarattı

Yapay zekanın gelişmesi yeni bir dünya oluşturdu ve bu yeni dünyanın da kendine has karakterleri var. Bunlardan biri de Lina Gökay. Bilgisayar ortamında oluşturulan bu profil sık sık paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında ise yapay zeka olduğu belirtilmesine rağmen kendisine gelen iltifatlar ve tanışma tekliflerinden kurtulamadı.