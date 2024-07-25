Yapay Zekayla Oluşturulan Görsele Yürüyen Dayılar Şaşkınlık Yarattı
Yapay Zekayla Oluşturulan Görsele Yürüyen Dayılar Şaşkınlık Yarattı
Yapay zekanın gelişmesi yeni bir dünya oluşturdu ve bu yeni dünyanın da kendine has karakterleri var. Bunlardan biri de Lina Gökay. Bilgisayar ortamında oluşturulan bu profil sık sık paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında ise yapay zeka olduğu belirtilmesine rağmen kendisine gelen iltifatlar ve tanışma tekliflerinden kurtulamadı.
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Lina Gökay yapay zekayla oluşturulmuş bir model. Sık sık fotoğraf paylaşıp bu yeni teknolojinin ne kadar gerçekçi görseller yaratabildiğine şahit oluyoruz.
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Ancak o kadar gerçekçi ki bunun bir AI çalışması belirtilse de dayılardan kurtulmak biraz zor.
Fotoya foto atan...
Emojiler, iltifatlar...
Kahve teklifleri...
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Fotoğrafın altı yüzlerce yorumla doldu.
Biraz da yorumlar...
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