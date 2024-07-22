Rekor Kıran Sıcaklara İsyan Ederken Güldüren Twitter Kullanıcıları
Rekor Kıran Sıcaklara İsyan Ederken Güldüren Twitter Kullanıcıları
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Sinek meselesini unutmuşuz.
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Sürekli bir şeyler geliyor.
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Bir de harita yorumcuları var.
Buna döndük.
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Sobanın verdiği ortamı klima veriyor.
👇
Beyinsel anlamda da durumlar nanay.
👇
Klima övgüleri...
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Kapatalım.
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