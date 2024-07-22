Rekor Kıran Sıcaklara İsyan Ederken Güldüren Twitter Kullanıcıları

Mevsim sıcaklıkları yetmezmiş gibi gelen hava dalgaları da sıcaklıkların rekor kırmasına neden oluyor. Tabii özellikle belli başlı illerde nemle birleşen bu sıcaklıklar da hayat kalitesini düşürüyor. Tabii isyan edenler, tespit yapanlar da Twitter'da cirit atıyor.