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Rekor Kıran Sıcaklara İsyan Ederken Güldüren Twitter Kullanıcıları

Rekor Kıran Sıcaklara İsyan Ederken Güldüren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.07.2024 - 14:56

Mevsim sıcaklıkları yetmezmiş gibi gelen hava dalgaları da sıcaklıkların rekor kırmasına neden oluyor. Tabii özellikle belli başlı illerde nemle birleşen bu sıcaklıklar da hayat kalitesini düşürüyor. Tabii isyan edenler, tespit yapanlar da Twitter'da cirit atıyor.

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Sinek meselesini unutmuşuz.

Sinek meselesini unutmuşuz.
twitter.com

Sürekli bir şeyler geliyor.

Sürekli bir şeyler geliyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir de harita yorumcuları var.

Bir de harita yorumcuları var.
twitter.com

Buna döndük.

Buna döndük.
twitter.com
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Sobanın verdiği ortamı klima veriyor.

Sobanın verdiği ortamı klima veriyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Beyinsel anlamda da durumlar nanay.

Beyinsel anlamda da durumlar nanay.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Klima övgüleri...

Klima övgüleri...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kapatalım.

Kapatalım.
twitter.com

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