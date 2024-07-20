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Sıcaktan Bunalanlar Sosyal Medyada Güneş'e İsyan Başlattı 'Cehenneme Hazırlık Kursu mu Bu?'

Sıcaktan Bunalanlar Sosyal Medyada Güneş'e İsyan Başlattı 'Cehenneme Hazırlık Kursu mu Bu?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 12:25

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yüksek nem ve hava sıcaklığı sosyal medyanın diline düştü. Sıcaktan bunalanlar X üzerinden verdi veriştirdi... Sahi, sıcak sizi nasıl etkiledi? 

İşte, detaylar...

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Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yüksek nem nedeniyle sıcaklıkların 10 derece daha fazla hissedilmesine neden olunca, resmen kafalar da yandı...

İşte, sosyal medya kullanıcılarının sıcak havada son durumu... 👇

İşte, sosyal medya kullanıcılarının sıcak havada son durumu... 👇
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Devir klimalı ofisi olan arkadaş edinme devri 👇

Devir klimalı ofisi olan arkadaş edinme devri 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sıcak aile birliğine iyi geldi! 👇

Sıcak aile birliğine iyi geldi! 👇
twitter.com
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Öyle bir sıcak ki şiirler yazdırdı... 👇

Öyle bir sıcak ki şiirler yazdırdı... 👇
twitter.com

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👇
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En iyi çözümü minik kardeşimiz buldu 👇

Güneş de haklı, ne denir ki? 👇

Güneş de haklı, ne denir ki? 👇
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Dört ayaklı dostlarımız da aşırı sıcaklardan muzdarip... 👇

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Sıcak herkese aynı etki etmiyor demek 👇

Sıcak herkese aynı etki etmiyor demek 👇
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Sen olmasaydın... 👇

Daha Ağustos var acele etmeyin...👇

Daha Ağustos var acele etmeyin...👇
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👇
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Vallahi esmiyor... 👇

Vallahi esmiyor... 👇
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Neyse ki İngiltere de sıcakmış! 👇

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sanayide çalışan Ramazan Aşlayıcı ise sıcaktan bunalarak kendisini dükkanın önündeki çeşmenin altına attı. Fakat arkadaşlarının da ona bir sürprizi vardı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sanayide çalışan Ramazan Aşlayıcı ise sıcaktan bunalarak kendisini dükkanın önündeki çeşmenin altına attı. Fakat arkadaşlarının da ona bir sürprizi vardı!

Aşlayıcı, 'Erbaa sanayisinde çalışırken hava sıcaktı bunaldım ve yandım. Çeşmenin altına girdim. Girerken habersizdim şampuan döktüler. Kafam gözüm şampuan oldu. Benim için de güzel bir anı oldu' dedi.

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Siz de durumlar nasıl? Yorumlarda buluşalım! 👇

Siz de durumlar nasıl? Yorumlarda buluşalım! 👇
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