İletişimcilere ‘Kriz Nasıl Yönetilir’ Dersi Veren Mustafa Sarıgül’ün Son Videosuna Yorum Yağdı
İletişimcilere ‘Kriz Nasıl Yönetilir’ Dersi Veren Mustafa Sarıgül’ün Son Videosuna Yorum Yağdı
Sosyal medyada bomba etkisi yaratan bir video ile gündeme gelen Mustafa Sarıgül, dikkatleri üzerine çekti. Videodaki kişinin kendisi olmadığını, Ulusal Kriminal Bürosu tarafından yapılan incelemeyle kanıtlayan Sarıgül, resmen çok konuşulan bu skandaldan güçlenerek ayağa kalktı. Zira, X üzerinden paylaştığı videoda 'Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Seviceksin' sözleriyle bir kez daha adından söz ettirdi.
İşte, detaylar...
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Videodaki kişinin kendisi olmadığını kanıtlamak için Ulusal Kriminal Bürosu'na inceleme yaptıran Mustafa Sarıgül, 'Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Seviceksiniz' dedi, sosyal medyayı inletti!
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'Adam stoizm dersi veriyor resmen' 👇
'Sarıgülün mental dayanıklılık şöyle bişey' 👇
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Astrolojik etki olabilir tabii 👇
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'Yellowrose’un mental sağlamlığı' 👇
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