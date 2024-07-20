İletişimcilere ‘Kriz Nasıl Yönetilir’ Dersi Veren Mustafa Sarıgül’ün Son Videosuna Yorum Yağdı

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan bir video ile gündeme gelen Mustafa Sarıgül, dikkatleri üzerine çekti. Videodaki kişinin kendisi olmadığını, Ulusal Kriminal Bürosu tarafından yapılan incelemeyle kanıtlayan Sarıgül, resmen çok konuşulan bu skandaldan güçlenerek ayağa kalktı. Zira, X üzerinden paylaştığı videoda 'Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Seviceksin' sözleriyle bir kez daha adından söz ettirdi.

İşte, detaylar...