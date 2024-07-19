Kaset İddialarıyla Gündem Olan Mustafa Sarıgül'den Yeni Video Geldi: "Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Sevin"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olduğu iddia edildi ve iddia tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sarıgül, videodaki kişinin kendisi olmadığını Ulusal Kriminal Bürosu’na yaptırdığı incelemeyle kanıtlamıştı.