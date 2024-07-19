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Kaset İddialarıyla Gündem Olan Mustafa Sarıgül'den Yeni Video Geldi: "Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Sevin"

Kaset İddialarıyla Gündem Olan Mustafa Sarıgül'den Yeni Video Geldi: "Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Sevin"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 18:39

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olduğu iddia edildi ve iddia tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sarıgül, videodaki kişinin kendisi olmadığını Ulusal Kriminal Bürosu’na yaptırdığı incelemeyle kanıtlamıştı.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mustafa Sarıgül, yeni bir video paylaştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mustafa Sarıgül, yeni bir video paylaştı.

Sevenlerine 'Can Erzincan'dan selam gönderen Sarıgül, "Talip olduğunuz yolu yokuşuyla seveceksiniz, yokuşuyla." dedi.

Sevenlerine 'Can Erzincan'dan selam gönderen Sarıgül, "Talip olduğunuz yolu yokuşuyla seveceksiniz, yokuşuyla." dedi.

İşte o video;

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c.ysfalbs

mental olarak şöyle olmak lazım her şeyi kafaya takmaktan yaşlandık aq 🤣

Arwen

Çok manidar. Beni doğrularımla yanlışlarımla sevin diyor. 🙂 Erzincan tulumu patlama yapar sayende.