Kaset İddialarıyla Gündem Olan Mustafa Sarıgül'den Yeni Video Geldi: "Talip Olduğunuz Yolu Yokuşuyla Sevin"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olduğu iddia edildi ve iddia tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sarıgül, videodaki kişinin kendisi olmadığını Ulusal Kriminal Bürosu’na yaptırdığı incelemeyle kanıtlamıştı.
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mustafa Sarıgül, yeni bir video paylaştı.
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Sevenlerine 'Can Erzincan'dan selam gönderen Sarıgül, "Talip olduğunuz yolu yokuşuyla seveceksiniz, yokuşuyla." dedi.
İşte o video;
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mental olarak şöyle olmak lazım her şeyi kafaya takmaktan yaşlandık aq 🤣
Çok manidar. Beni doğrularımla yanlışlarımla sevin diyor. 🙂 Erzincan tulumu patlama yapar sayende.