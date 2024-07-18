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Köpeklerden Kaçarken Kamyonun Altında Kalan Mahra Melin'in Annesi Toplantıda Kızının Ayakkabısını Fırlattı

Köpeklerden Kaçarken Kamyonun Altında Kalan Mahra Melin'in Annesi Toplantıda Kızının Ayakkabısını Fırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 15:41

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi için gerçekleştirilen komisyona hayvan hakları savunucularından mağdur ailelere kadar pek çok kişi dahil oldu.

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ın babası toplantıda sinir krizi geçirmişti.

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Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da benzer bir olay yaşadı.

Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da benzer bir olay yaşadı.

Pınar, kendisine 'şovcu' diyenlere hayatını kaybeden çocuğunun ayakkabısını attı.

Pınar, kendisine 'şovcu' diyenlere hayatını kaybeden çocuğunun ayakkabısını attı.

İşte o anlar;

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