Canlı Yayında Sokak Köpekleri Tartışması: "Köpeklerin Öldürülebileceği Yönünde Hadisler Var"

Telaş Başladı: YKS'nin Açıklanmasının Ardından Bir Gencin İBB Yurdunu Tanıttığı Video Viral Oldu

Yine İhmal Yine Kaza! Samsun’a Görme Engelli Bir Çift Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düştü