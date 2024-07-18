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Canlı Yayında Sokak Köpekleri Tartışması: "Köpeklerin Öldürülebileceği Yönünde Hadisler Var"

Canlı Yayında Sokak Köpekleri Tartışması: "Köpeklerin Öldürülebileceği Yönünde Hadisler Var"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 12:07

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Sokak köpekleri ile ilgili kararın değerlendirildiği toplantının ardından mesele televizyon programlarına da taşındı. Çeşitli tartışma programlarında insanlar konu hakkındaki fikirlerini dile getirdi.

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TV100'de Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde yayınlanan 'Özgür İfade' programında Murat Gezici köpeklerin öldürülebileceği ile ilgili hadislerin olduğunu ve Medine'de de köpeklerin öldürüldüğünü söyleyince tartışma yaşandı.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde yayınlanan 'Özgür İfade' programında Murat Gezici köpeklerin öldürülebileceği ile ilgili hadislerin olduğunu ve Medine'de de köpeklerin öldürüldüğünü söyleyince tartışma yaşandı.

Hasan Öztürk, Gezici'ye yaptığı şeyin çok tehlikeli olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Hasan Öztürk, Gezici'ye yaptığı şeyin çok tehlikeli olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

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gamzeberktas

boş boş konuşmayın be siz gidin ilk önce dini bir atıştırın gelin buraya öyle konuşun ayrıca öyle bir şeyde yok......

Bozkurt

Herhangi bir konuda hadisleri referans almayın. Sonra hakkınızda dini değerleri aşağılamak gerekçesiyle işlem yapılır.

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