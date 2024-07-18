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Oğlu Köpek Saldırısına Uğramıştı: Bir Vekil "Çocuklar Okula Servisle Gidiyor" Deyince Sinir Krizi Geçirdi

Oğlu Köpek Saldırısına Uğramıştı: Bir Vekil "Çocuklar Okula Servisle Gidiyor" Deyince Sinir Krizi Geçirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 08:35

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Geçtiğimiz gün mecliste gündem sokak hayvanları meselesiydi. Hayvan hakları savunucuları da dahil pek çok kişi kararın tartışılacağı toplantıya katıldı.

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Toplantıya katılanlar arasında, geçtiğimiz yıl Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayıp ölümden dönen Tunahan Yılmaz'ın babası da vardı.

Toplantıya katılanlar arasında, geçtiğimiz yıl Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayıp ölümden dönen Tunahan Yılmaz'ın babası da vardı.

Olayın detaylarını sizinle burada paylaşmıştık;

Komisyon üyesi CHP'li vekillerden birinin "Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar." demesi üzerine Tunahan'un babası Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi.

Komisyon üyesi CHP'li vekillerden birinin "Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar." demesi üzerine Tunahan'un babası Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi.

"Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek." diyen babayı, orada bulunan diğer katılımcılar sakinleştirdi.

"Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek." diyen babayı, orada bulunan diğer katılımcılar sakinleştirdi.

İşte o anlar;

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