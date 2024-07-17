Görüş Bildir
Haberler
Video
Uzungöl'de Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza: İnsan Sapanı Üzerinde Bir Kadın Varken Koptu

Uzungöl'de Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza: İnsan Sapanı Üzerinde Bir Kadın Varken Koptu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:19

İçerik Devam Ediyor

Trabzon, Uzungöl son yıllarda hem yerli hem yabancı turistlerin ilgilisini çekiyor. Manzaraya karşı kurulan insan mancınığı da eğlenmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde, bu insan mancınığında yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde, bu insan mancınığında yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı.

Fırlatmadan hemen önce, mancınığın iplerinden biri koptu. Henüz fırlatma gerçekleşmeden koptuğu için facianın eşiğinden dönüldü.

Fırlatmadan hemen önce, mancınığın iplerinden biri koptu. Henüz fırlatma gerçekleşmeden koptuğu için facianın eşiğinden dönüldü.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın