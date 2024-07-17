Uzungöl'de Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza: İnsan Sapanı Üzerinde Bir Kadın Varken Koptu

Trabzon, Uzungöl son yıllarda hem yerli hem yabancı turistlerin ilgilisini çekiyor. Manzaraya karşı kurulan insan mancınığı da eğlenmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.
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Geçtiğimiz günlerde, bu insan mancınığında yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı.
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Fırlatmadan hemen önce, mancınığın iplerinden biri koptu. Henüz fırlatma gerçekleşmeden koptuğu için facianın eşiğinden dönüldü.
İşte o anlar;
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