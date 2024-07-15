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Kas Yapma Olayı Nereye Gidiyor? Bir Gencin Sporda Protein Oranı Yüksek Olduğu İçin Köpek Maması Yediği Görüldü

Kas Yapma Olayı Nereye Gidiyor? Bir Gencin Sporda Protein Oranı Yüksek Olduğu İçin Köpek Maması Yediği Görüldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 15:22

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Spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin önemini bilmeyen yoktur. Özellikle kilo vermek ya da vücut yapmak isteyenlerin bu konuda ciddi bir disipline girmedi gerekiyor. Fakat bunun hep pratik hem de ekonomik yollarını bulmaları gerekiyor.

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Bir gencin spor salonunda spor yaparken yanında getirdiği köpek mamasını yediği görüldü.

Bir gencin spor salonunda spor yaparken yanında getirdiği köpek mamasını yediği görüldü.

Ucuz ve pratik olduğu için sporcular arasında popüler olduğu öğrenilen köpek mamalarının tercih edilmesi, özellikle bu konuda bilgisi olmayanlara tuhaf geldi.

Ucuz ve pratik olduğu için sporcular arasında popüler olduğu öğrenilen köpek mamalarının tercih edilmesi, özellikle bu konuda bilgisi olmayanlara tuhaf geldi.

İşte o görüntüler;

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