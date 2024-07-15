Kas Yapma Olayı Nereye Gidiyor? Bir Gencin Sporda Protein Oranı Yüksek Olduğu İçin Köpek Maması Yediği Görüldü

Spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin önemini bilmeyen yoktur. Özellikle kilo vermek ya da vücut yapmak isteyenlerin bu konuda ciddi bir disipline girmedi gerekiyor. Fakat bunun hep pratik hem de ekonomik yollarını bulmaları gerekiyor.
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Bir gencin spor salonunda spor yaparken yanında getirdiği köpek mamasını yediği görüldü.
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Ucuz ve pratik olduğu için sporcular arasında popüler olduğu öğrenilen köpek mamalarının tercih edilmesi, özellikle bu konuda bilgisi olmayanlara tuhaf geldi.
İşte o görüntüler;
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