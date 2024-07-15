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Video ile Kanıtlamaya Çalıştı: Japonya'da Bir Şaman Dalgalara Hükmettiğini İddia Etti

Video ile Kanıtlamaya Çalıştı: Japonya'da Bir Şaman Dalgalara Hükmettiğini İddia Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 14:12

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Sosyal medyada, doğaüstü güçleri olduğunu iddia eden insanların bu güçlerini kanıtlamaya çalıştıkları videolara sık sık rastgeliyoruz. Bu videoların çoğu hüsranla sonuçlansa da bu akımın sonu gelmiyor.

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Japonya'da bir şaman, dalgalara hükmettiğini idda ederek bir video çekti.

Japonya'da bir şaman, dalgalara hükmettiğini idda ederek bir video çekti.

Şaman değişik sözler söyleyerek ritüelini gerçekleştirdiği sırada dalgaların gerçekten durması dikkat çekti.

Şaman değişik sözler söyleyerek ritüelini gerçekleştirdiği sırada dalgaların gerçekten durması dikkat çekti.

İşte o anlar;

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