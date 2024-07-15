Video ile Kanıtlamaya Çalıştı: Japonya'da Bir Şaman Dalgalara Hükmettiğini İddia Etti

Sosyal medyada, doğaüstü güçleri olduğunu iddia eden insanların bu güçlerini kanıtlamaya çalıştıkları videolara sık sık rastgeliyoruz. Bu videoların çoğu hüsranla sonuçlansa da bu akımın sonu gelmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya'da bir şaman, dalgalara hükmettiğini idda ederek bir video çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şaman değişik sözler söyleyerek ritüelini gerçekleştirdiği sırada dalgaların gerçekten durması dikkat çekti.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın