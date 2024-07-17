Yasanın Komisyon Görüşmesi İçin Gitmişlerdi: TBMM'de Hayvan Hakları Savunucuları Tartaklandı

Sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili karar, ülkenin farklı kesimlerinden oldukça tepki gördü. Şı dakikalarda, Hayvan Hakları yasasının komisyon görüşmesi gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından kararla ilgili durum daha da netleşecek.
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Hayvan Hakları İzleme Komitesi "HAKİM" Hayvan Hakları yasasının komisyon görüşmesine katıldı.
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Perihan Koca, İbrahim Akın, Mahmut Tanal ve Orhan Sarıbal gibi milletvekillerinin de destek verdiği hayvan hakları savunucuları TBMM'de tartaklandı.
İşte o anlar;
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