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Yine İhmal Yine Kaza! Samsun’a Görme Engelli Bir Çift Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düştü

Yine İhmal Yine Kaza! Samsun’a Görme Engelli Bir Çift Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 09:14

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Geçtiğimiz günlerde, yolda yürürken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın haberi tüm ülkenin yüreğini yakmıştı. Olayın ihmal kaynaklı meydana geldiği ortaya çıkınca da üzüntü yerini öfkeye bıraktı.

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Samsun’da da yine bir ihmal benzer bir kazaya sebep oldu.

Samsun’da da yine bir ihmal benzer bir kazaya sebep oldu.

Görme engelli bir çift, kapağı açık bırakılan rögara düştü.

Görme engelli bir çift, kapağı açık bırakılan rögara düştü.

İngilizce öğretmeni Güldane D. ve Emrah D. hastanede tedavi altına alındı.

İşte o video;

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Hilal Bal

Tam oraya gel yolu değiştirip rogara düş :/ Çok geçmiş olsun

Vedat Kaplan

10 kişi toplanıp 1 kişinin iş yaptığı coğrafyamızda bari biride güvenlik önlemlerini artırsaydı.