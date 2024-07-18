Yine İhmal Yine Kaza! Samsun’a Görme Engelli Bir Çift Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düştü

Geçtiğimiz günlerde, yolda yürürken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın haberi tüm ülkenin yüreğini yakmıştı. Olayın ihmal kaynaklı meydana geldiği ortaya çıkınca da üzüntü yerini öfkeye bıraktı.
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Samsun’da da yine bir ihmal benzer bir kazaya sebep oldu.
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Görme engelli bir çift, kapağı açık bırakılan rögara düştü.
İşte o video;
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Tam oraya gel yolu değiştirip rogara düş :/ Çok geçmiş olsun
10 kişi toplanıp 1 kişinin iş yaptığı coğrafyamızda bari biride güvenlik önlemlerini artırsaydı.