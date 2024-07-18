Gazeteci Serkan Öz Fatma Zehra Kınık Hakkında Konuştu: "Kendini Çocuğunuz Olsa Sülalesini Tutuklarsınız"

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, geçtiğimiz günlerde bir kazaya karışmış, kazada 16 yaşında bir genç hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması tepki çeki.
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Gazeteci Serkan Öz de konuyu programına taşıdı ve Kınık'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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“Kendi bebeniz ölse sülalesini tutuklarsınız. Sizin bebeniz bebe de bizimki it yavrusu mu?” diyen Öz'ün o sözleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar;
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