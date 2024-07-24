Fantastik Baba Hediyelerinden En Bomba Anne Beyanlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Fantastik Baba Hediyelerinden En Bomba Anne Beyanlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler sosyal medya gündemine düşmüş, kimleri güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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İsmi Yalvaç mıydı?
O dönem kimse böyle sallamıyordu.
Mantıklı
Her şeyin farkında.
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👇
Kısa ve net.
🤔
Kesinlikle!
Diğer markalarda buz yer kaplamıyor mu?
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Espor
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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