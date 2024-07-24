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Fantastik Baba Hediyelerinden En Bomba Anne Beyanlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fantastik Baba Hediyelerinden En Bomba Anne Beyanlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.07.2024 - 18:30

Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler sosyal medya gündemine düşmüş, kimleri güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İsmi Yalvaç mıydı?

İsmi Yalvaç mıydı?
twitter.com

O dönem kimse böyle sallamıyordu.

O dönem kimse böyle sallamıyordu.
twitter.com

Mantıklı

Mantıklı
twitter.com

Her şeyin farkında.

Her şeyin farkında.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kısa ve net.

Kısa ve net.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Kesinlikle!

Kesinlikle!
twitter.com

Diğer markalarda buz yer kaplamıyor mu?

Diğer markalarda buz yer kaplamıyor mu?
twitter.com
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Espor

Espor
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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