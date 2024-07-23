"Beni Rus Zannetti" Akımıyla Timeline'ı Miss Turkey'e Çeviren Twitter Kullanıcıları
"Beni Rus Zannetti" Akımıyla Timeline'ı Miss Turkey'e Çeviren Twitter Kullanıcıları
Farklı milliyetlere benzetilmek her zaman hoş karşılanmasa da bazı durumlarda övgü yerine geçebiliyor. Bu da bir fotoğraf gönderme akımına dönüşünce beğeniler havada uçuşuyor.
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Akım şu paylaşımla başladı.
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Gerisi de geldi.
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En acayip olanıyla kapatalım.
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Rizeli olduğuma emin misin? Ruslardan daha rus gibi 😂😂
kibritçikız 😍
Zannetti İtalyan değil miydi ya🙂🙂