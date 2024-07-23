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"Beni Rus Zannetti" Akımıyla Timeline'ı Miss Turkey'e Çeviren Twitter Kullanıcıları

"Beni Rus Zannetti" Akımıyla Timeline'ı Miss Turkey'e Çeviren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.07.2024 - 19:08

Farklı milliyetlere benzetilmek her zaman hoş karşılanmasa da bazı durumlarda övgü yerine geçebiliyor. Bu da bir fotoğraf gönderme akımına dönüşünce beğeniler havada uçuşuyor.

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Akım şu paylaşımla başladı.

Akım şu paylaşımla başladı.
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Gerisi de geldi.

Gerisi de geldi.
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En acayip olanıyla kapatalım.

En acayip olanıyla kapatalım.
twitter.com
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livanem 25

Rizeli olduğuma emin misin? Ruslardan daha rus gibi 😂😂

site sakini

kibritçikız 😍

jeolog_30

Zannetti İtalyan değil miydi ya🙂🙂