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Tuhaf Videolarıyla Bir Döneme Damga Vuran Fenomenin Son Hali Şaşırttı

Tuhaf Videolarıyla Bir Döneme Damga Vuran Fenomenin Son Hali Şaşırttı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.07.2024 - 16:05

Kendi de bir internet fenomeni olan Testo Taylan ev ziyaretlerine devam ediyor. İlginç açıları, ses sorunları, akmayan diyaloglara rağmen videoları milyonlarca izlenen Testo son ev ziyaretini ilginç bir internet kişiliğine yaptı. 'Amerika'da olsa beğenirsiniz' kalıplı cümlelerle çokça konuşulan Kaan Özdil'in kilo almış hali gözlerden kaçmadı.

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Pandemi dönemi Türk internet alemine pek çok ilginç "çar"ın girdiği bir dönemdi. Kaan Özdil de bu dönemde ortaya çıktı.

Pandemi dönemi Türk internet alemine pek çok ilginç "çar"ın girdiği bir dönemdi. Kaan Özdil de bu dönemde ortaya çıktı.

Videolarındaki hal ve hareketleri ironi mi gerçek mi anlaşılmadan da her fenomenin makus talihini yaşayarak etkileşimi düştü.

Videolarındaki hal ve hareketleri ironi mi gerçek mi anlaşılmadan da her fenomenin makus talihini yaşayarak etkileşimi düştü.

Testo Taylan da son ziyaretini bir zamanların ses getiren fenomenine yaptı.

Testo Taylan da son ziyaretini bir zamanların ses getiren fenomenine yaptı.

Şu an bir uygulamada yayıncılığa devam eden Özdil'in ev dekorasyonu da gözlerden kaçmadı.

Şu an bir uygulamada yayıncılığa devam eden Özdil'in ev dekorasyonu da gözlerden kaçmadı.

Bir Testo klasiği olarak tekrar forma gireceğine dair söz verdi.

Bir Testo klasiği olarak tekrar forma gireceğine dair söz verdi.
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Video serisinin olmazsa olmazı ev turu da geldi.

Video serisinin olmazsa olmazı ev turu da geldi.

Videonun tamamı için 👇

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azattiq

Şu beyinsiz bile viral olmuştu bir ara şaka gibi ya :D:D

Mert Soylu

bu tiplerin zeka seviyesi hangi siyasi partiye yakın olduğunun kanıtı zaten.

Abdullah Tekin

O kupayı bi tarafına iliştireceğimiz zamanlarda gelecek Mal değneği