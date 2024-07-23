Tuhaf Videolarıyla Bir Döneme Damga Vuran Fenomenin Son Hali Şaşırttı

Kendi de bir internet fenomeni olan Testo Taylan ev ziyaretlerine devam ediyor. İlginç açıları, ses sorunları, akmayan diyaloglara rağmen videoları milyonlarca izlenen Testo son ev ziyaretini ilginç bir internet kişiliğine yaptı. 'Amerika'da olsa beğenirsiniz' kalıplı cümlelerle çokça konuşulan Kaan Özdil'in kilo almış hali gözlerden kaçmadı.