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Çocukken Eğitim Hakkı Elinden Alınan Anneler Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Çocukken Eğitim Hakkı Elinden Alınan Anneler Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.07.2024 - 15:13

Kız çocuklarının okula gönderilmemesi ne yazık ki ülkemizde yaygın bir durum. Pek çoğu büyüyüp aile kurduğunda kendini geliştirip eğitimini tamamlasa da o günler birçok kadında ukde olarak kalabiliyor. Twitter'da viral olan bir paylaşım ise bu konuyu tekrar gündeme getirdi.

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Paylaşım şöyleydi.

Paylaşım şöyleydi.
twitter.com

Tabii ilk başta sempatik görünen bir paylaşımın ardında yatan duygular da açığa çıktı.

Tabii ilk başta sempatik görünen bir paylaşımın ardında yatan duygular da açığa çıktı.
twitter.com

Tabii başka konulara da değinildi.

Tabii başka konulara da değinildi.
twitter.com

Başaranlardan da örnekler geldi.

Başaranlardan da örnekler geldi.
twitter.com

Ailesinde böyle çok kişi olanlar da var.

Ailesinde böyle çok kişi olanlar da var.
twitter.com
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Tabii derin düşünceler de...

Tabii derin düşünceler de...
twitter.com

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👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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