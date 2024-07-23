Çocukken Eğitim Hakkı Elinden Alınan Anneler Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
Çocukken Eğitim Hakkı Elinden Alınan Anneler Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
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Paylaşım şöyleydi.
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Tabii ilk başta sempatik görünen bir paylaşımın ardında yatan duygular da açığa çıktı.
Tabii başka konulara da değinildi.
Başaranlardan da örnekler geldi.
Ailesinde böyle çok kişi olanlar da var.
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Tabii derin düşünceler de...
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