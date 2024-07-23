Çocukken Eğitim Hakkı Elinden Alınan Anneler Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Kız çocuklarının okula gönderilmemesi ne yazık ki ülkemizde yaygın bir durum. Pek çoğu büyüyüp aile kurduğunda kendini geliştirip eğitimini tamamlasa da o günler birçok kadında ukde olarak kalabiliyor. Twitter'da viral olan bir paylaşım ise bu konuyu tekrar gündeme getirdi.