Sevgilisinin Kütüphanesini Şaka Amaçlı Paylaşan Erkek Tartışma Yarattı

Twitter'da tek bir paylaşımla milyonların önüne düşme şansınız var. O yüzden şaka yaparken dikkatli olmanız gerekebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da müstakbel eşinin kolisinden çıkan kitapları paylaştı ve 'evlenince önümüze bir sıcak yemek konmayacak' başlığıyla paylaştı.