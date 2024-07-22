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Sevgilisinin Kütüphanesini Şaka Amaçlı Paylaşan Erkek Tartışma Yarattı

Sevgilisinin Kütüphanesini Şaka Amaçlı Paylaşan Erkek Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.07.2024 - 18:01

Twitter'da tek bir paylaşımla milyonların önüne düşme şansınız var. O yüzden şaka yaparken dikkatli olmanız gerekebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da müstakbel eşinin kolisinden çıkan kitapları paylaştı ve 'evlenince önümüze bir sıcak yemek konmayacak' başlığıyla paylaştı.

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Paylaşım şöyle. Kitapların çoğunluğu kadın hareketi üzerine.

Paylaşım şöyle. Kitapların çoğunluğu kadın hareketi üzerine.
twitter.com

Tepkiler gecikmedi.

Tepkiler gecikmedi.
twitter.com

Şakası dahi olsa olmaz dendi.

Şakası dahi olsa olmaz dendi.
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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Kitaplar favorilere alındı.

Kitaplar favorilere alındı.
twitter.com

Bir kesim de bunun tatlı bir şaka olduğunu savundu.

Bir kesim de bunun tatlı bir şaka olduğunu savundu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Timeline'ı karpuz gibi ikiye yaran paylaşımın ardından açıklama da geldi.

Timeline'ı karpuz gibi ikiye yaran paylaşımın ardından açıklama da geldi.
twitter.com

Paylaşımın sahibi şu capsi paylaştı.

Paylaşımın sahibi şu capsi paylaştı.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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twitter.com
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