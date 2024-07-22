Sevgilisinin Kütüphanesini Şaka Amaçlı Paylaşan Erkek Tartışma Yarattı
Sevgilisinin Kütüphanesini Şaka Amaçlı Paylaşan Erkek Tartışma Yarattı
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Paylaşım şöyle. Kitapların çoğunluğu kadın hareketi üzerine.
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Tepkiler gecikmedi.
Şakası dahi olsa olmaz dendi.
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Kitaplar favorilere alındı.
Bir kesim de bunun tatlı bir şaka olduğunu savundu.
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Timeline'ı karpuz gibi ikiye yaran paylaşımın ardından açıklama da geldi.
Paylaşımın sahibi şu capsi paylaştı.
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