Türk İşletmecilerin Yunan Adalarına Mekan Açacağı İddialarına Gelen İronik Tepkiler

Son aylarda zengininden fakirine herkes bir konuyu konuşuyor. Güney bölgelerimizdeki mekanların fahişliği ve alternatif olarak daha uygun ve kaliteli hizmet alınabilen Yunan adaları... Bir iddiaya göre işlerin durgunluğundan şikayetçi bazı işletmeciler Yunan adalarına işletme açma hazırlığında...