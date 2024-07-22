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Türk İşletmecilerin Yunan Adalarına Mekan Açacağı İddialarına Gelen İronik Tepkiler

Türk İşletmecilerin Yunan Adalarına Mekan Açacağı İddialarına Gelen İronik Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.07.2024 - 17:25

Son aylarda zengininden fakirine herkes bir konuyu konuşuyor. Güney bölgelerimizdeki mekanların fahişliği ve alternatif olarak daha uygun ve kaliteli hizmet alınabilen Yunan adaları... Bir iddiaya göre işlerin durgunluğundan şikayetçi bazı işletmeciler Yunan adalarına işletme açma hazırlığında...

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Yunanistan'dan adisyon paylaşma işi pek çoğumuzu baysa da iki ülke arasında işletmecilik arasındaki farkları ortaya koyuyor.

Yunanistan'dan adisyon paylaşma işi pek çoğumuzu baysa da iki ülke arasında işletmecilik arasındaki farkları ortaya koyuyor.

Popüler isimler de bu fiyat ve hizmet farkını milliyetçilik gibi kavramlarla ele alıyor.

Popüler isimler de bu fiyat ve hizmet farkını milliyetçilik gibi kavramlarla ele alıyor.

Türkiye'nin haberine göre; Bodrum’da turizmcilik yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir işletmeci “Daha bu yıl 2 işletmecinin kiralama yoluyla orada işletmecilik yapmaya başladığını biliyorum. Önce işletmecilikle başlayıp şartları sağlayınca satın alma yapmayı amaçlıyordu” dedi.

Türkiye'nin haberine göre; Bodrum’da turizmcilik yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir işletmeci “Daha bu yıl 2 işletmecinin kiralama yoluyla orada işletmecilik yapmaya başladığını biliyorum. Önce işletmecilikle başlayıp şartları sağlayınca satın alma yapmayı amaçlıyordu” dedi.

Hal böyle olunca tepkiler de gecikmedi.

Hal böyle olunca tepkiler de gecikmedi.
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