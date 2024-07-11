Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Uzaktan öyle duruyor.
Anlamlı...
Daha idare eder.
İkisi de çok yaklaşmıştı.
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O nasıl oldu?
Biraz erken keşfetmişsin.
Yapma bunu!
Okuyalım 👇
Aynısı!
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İlk gün olur öyle...
Nihayet!
Ta kendileri!
Yayalım.
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İyi bahane!
Yine bir anne ters köşesi
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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