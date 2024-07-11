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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.07.2024 - 17:06

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Uzaktan öyle duruyor.

Uzaktan öyle duruyor.
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Anlamlı...

Anlamlı...
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Daha idare eder.

Daha idare eder.
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İkisi de çok yaklaşmıştı.

İkisi de çok yaklaşmıştı.
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O nasıl oldu?

O nasıl oldu?
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Biraz erken keşfetmişsin.

Biraz erken keşfetmişsin.
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Yapma bunu!

Yapma bunu!
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Okuyalım 👇

Okuyalım 👇
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Aynısı!

Aynısı!
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👇

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İlk gün olur öyle...

İlk gün olur öyle...
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Nihayet!

Nihayet!
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Ta kendileri!

Ta kendileri!
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Yayalım.

Yayalım.
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İyi bahane!

İyi bahane!
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Yine bir anne ters köşesi

Yine bir anne ters köşesi
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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