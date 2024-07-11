Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Sahibini Balkona Kilitleyen Kedi Gününüzü Güzelleştirecek

Sahibini Balkona Kilitleyen Kedi Gününüzü Güzelleştirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.07.2024 - 14:12

Havalar sıcak, mevsim de balkon mevsimi. Ancak bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Balkonda veya terasta mahsur kalmak da bunlardan biri. Bir Twitter kullanıcısı da balkonda kaldı. Yalnız olayın faili tüylü bir arkadaş.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşım şöyleydi. Meşhur bir magazin olayına da gönderme yaptı.

Paylaşım şöyleydi. Meşhur bir magazin olayına da gönderme yaptı.

Görsel de geldi.

Görsel de geldi.

Kendisi yalnız değildi.

Kendisi yalnız değildi.
twitter.com

Em-pati de kurmuş olduk.

Em-pati de kurmuş olduk.
twitter.com

Tabii o anlamsız bakışlar da dikkat çekiciydi.

Tabii o anlamsız bakışlar da dikkat çekiciydi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıfır his!

Sıfır his!
twitter.com

Çilingir de işe yaramadı...

Çilingir de işe yaramadı...
twitter.com

Neyse ki kurtarma anları kameraya alındı. Hep kedilerin mi kurtarma anları kayda alınacak?

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın