Sahibini Balkona Kilitleyen Kedi Gününüzü Güzelleştirecek
Sahibini Balkona Kilitleyen Kedi Gününüzü Güzelleştirecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi. Meşhur bir magazin olayına da gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görsel de geldi.
Kendisi yalnız değildi.
Em-pati de kurmuş olduk.
Tabii o anlamsız bakışlar da dikkat çekiciydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıfır his!
Çilingir de işe yaramadı...
Neyse ki kurtarma anları kameraya alındı. Hep kedilerin mi kurtarma anları kayda alınacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın